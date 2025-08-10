Dos muertos en un choque frontal en la ruta nacional 35: Hay seis hospitalizados en General Acha

Dos personas murieron en un fuerte choque frontal protagonizado por un automóvil y una camioneta en la ruta nacional 35, en cercanías de Padre Buodo.

Fuentes policiales dijeron que el siniestro ocurrió alrededor de las 16.40 horas, a la altura del kilómetro 257, protagonizado por un Chevrolet Corsa y una Ford Ranger. Las víctimas fatales son el conductor del auto y otro integrante de la familia, publicó el diario La Arena.

En el Chevrolet Corsa Classic iba un matrimonio y tres hijos, que regresaba desde el sur hacia Tucumán. Y en la Ford Ranger iban tres personas –dos hombres y una mujer- que se dirigían hacia Rosario.

Desde la Unidad Regional III indicaron que aún se analizan “las causas” que provocaron el trágico accidente, y confirmaron que los fallecidos son el conductor del Chevrolet Corsa y otro integrante de la misma familia. Los demás involucrados fueron trasladados al Hospital de General Acha.

En el lugar trabajó personal de General Acha, Ataliva Roca, Quehué, Puesto Caminero Padre Buodo y la Agencia de Investigaciones Científica (AIC). (Fuentes y fotografías: Diario La Arena y Noticias del Sur Online)