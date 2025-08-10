domingo 10, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Dos muertos en un choque frontal en la ruta nacional 35: Hay seis hospitalizados en General Acha

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Chevroletcorsa choquefrontal fallecidos rutanacional35 padrebuodo 10agosto2025 1

Dos personas murieron en un fuerte choque frontal protagonizado por un automóvil y una camioneta en la ruta nacional 35, en cercanías de Padre Buodo.

Fuentes policiales dijeron que el siniestro ocurrió alrededor de las 16.40 horas, a la altura del kilómetro 257, protagonizado por un Chevrolet Corsa y una Ford Ranger. Las víctimas fatales son el conductor del auto y otro integrante de la familia, publicó el diario La Arena.

En el Chevrolet Corsa Classic iba un matrimonio y tres hijos, que regresaba desde el sur hacia Tucumán. Y en la Ford Ranger iban tres personas –dos hombres y una mujer- que se dirigían hacia Rosario.

Fordranger choquefrontal fallecidos rutanacional35 padrebuodo 10agosto2025

Desde la Unidad Regional III indicaron que aún se analizan “las causas” que provocaron el trágico accidente, y confirmaron que los fallecidos son el conductor del Chevrolet Corsa y otro integrante de la misma familia. Los demás involucrados fueron trasladados al Hospital de General Acha.

En el lugar trabajó personal de General Acha, Ataliva Roca, Quehué, Puesto Caminero Padre Buodo y la Agencia de Investigaciones Científica (AIC). (Fuentes y fotografías: Diario La Arena y Noticias del Sur Online)

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Fiestadelagricultor2025 julio2025Antar banner abril2025
Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 5agostoExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com