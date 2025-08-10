domingo 10, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Dua Lipa deslumbró con un look inspirado en los años 2000

En la segunda jornada del Festival Sunny Hill 2025, celebrado en su tierra natal de Kosovo, Dua Lipa fue el centro de todas las miradas al aparecer con un atuendo que evocó la moda de principios de los años 2000. 

Lejos del minimalismo, la artista británica-albanesa eligió un vestido que evoca a una “segunda piel” de la firma Rabanne, con una silueta escultural y detalles metálicos que marcaron tendencia en la noche.

El diseño, con cortes florales en el frente, un escote acentuado con aros metálicos y una piedra central decorativa, remite directamente a la estética dosmilera que vuelve a ganar fuerza en la industria de la moda.

 La cantante completó su estilismo con un cinturón de aro grueso de Kate Cate, gafas de sol cuadradas de Saint Laurent, un bolso de Chanel y joyas de Tiffany & Co.

Dua Lipa se encuentra disfrutando de un descanso tras un año intenso, y el Festival Sunny Hill no solo fue una celebración musical, sino también una pasarela en la que la artista reafirmó su estatus como ícono de estilo. Se espera que retome su gira latinoamericana en las próximas semanas.

