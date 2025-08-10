«Happy Gilmore 2», furor en Netflix: todos los cameos de famosos que aparecen en la película

«Happy Gilmore 2» es la esperada secuela de la icónica comedia de Adam Sandler de 1996, y que está batiendo récords de reproducciones en Netflix y que no deja de generar repercusiones.

La película trae de vuelta al temperamental golfista, esta vez casi tres décadas después de los eventos originales, enfrentándose a nuevos desafíos personales y profesionales que lo obligarán a desempolvar su particular swing.

Uno de los ganchos que tiene el film es que presenta a varios famosos haciendo pequeños cameos, tanto de golfistas profesionales, como de figuras de la música, el deporte y hasta el cine.

Todos los cameos en “Happy Gilmore 2”

«Happy Gilmore 2» está repleta de cameos de famosos, que abarcan desde estrellas de la música y el deporte hasta comediantes y personalidades de internet. Aquí te detallo algunos de los más destacados:

Músicos y celebridades:

-Bad Bunny: Interpreta al nuevo caddie de Happy Gilmore.

-Eminem: Realiza una aparición como un «heckler» (persona que molesta) profesional, heredando el papel del fanático que fastidiaba a Happy en la película original.

-Post Malone: Aparece como un excéntrico comentarista deportivo en un programa de televisión ficticio.

-Kid Cudi: Interpreta a un agente del FBI hacia el final de la película, en un rol relacionado con el personaje de Hal L. (Ben Stiller).

-Alix Earle: La popular influencer y podcaster tiene un breve cameo interpretándose a sí misma.

-Cam’ron: El rapero aparece con su equipo de podcast.

-Guy Fieri: El famoso chef hace un cameo como encargado de un puesto.

-Margaret Qualley: La actriz tiene una parte en la película.

Estrellas del deporte:

La película cuenta con una gran cantidad de golfistas profesionales, además de otras figuras deportivas:

-Golfistas Profesionales: Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas, Will Zalatoris, John Daly, Nelly Korda, Nancy Lopez, Jack Nicklaus, Fred Couples, Nick Faldo, Tony Finau, Rickie Fowler, Jim Furyk, Sergio García, Charley Hull, Hunter Mahan, Collin Morikawa, Corey Pavin, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Lee Trevino (quien también apareció en la primera película) y Bubba Watson.

-Travis Kelce: El reconocido jugador de la NFL (Kansas City Chiefs) interpreta a un camarero con un temperamento fuerte.

-Reggie Bush: El exjugador de fútbol americano también aparece.

-Becky Lynch y MJF: Estrellas de la WWE (lucha libre profesional) con cameos en roles como golfistas o personajes secundarios.

-Kelsey Plum: La estrella de la WNBA (baloncesto femenino) aparece como recepcionista en un campo de golf.

-Sean Avery y Chris Chelios: Exjugadores de la NHL (hockey sobre hielo) con cameos como secuaces de gánsteres.

Comediantes, presentadores y caras conocidas:

Además de los regresos de Adam Sandler, Ben Stiller (como Hal L.), Christopher McDonald (Shooter McGavin) y otros miembros del elenco original, la película incluye a:

-Dan Patrick: Presentador de programas de entrevistas.

-Eric André: Actor y comediante.

-Bobby Lee y Andrew Santino: Comediantes y presentadores de podcasts.

-Ken Jennings: Famoso presentador de Jeopardy!

-Sean Evans: Presentador de Hot Ones.

-Steve Buscemi: Otro colaborador frecuente de Adam Sandler.

-Blake Clark: El actor que interpretó al viejo en la playa en la película original.

-Rob Schneider: En un cameo como un enano en un triciclo.

-Marcello Hernández: Miembro de Saturday Night Live.

-Martin Herlihy: También de Saturday Night Live y parte del equipo creativo de Sandler.

-Jon Lovitz: Aparece en una escena en un campo de prácticas.

-Benny Safdie: Interpreta al villano principal, Frank Manatee.

De qué trata “Happy Gilmore 2”

La trama principal de «Happy Gilmore 2» se centra en el personaje de Happy (interpretado por Adam Sandler), quien ahora tiene responsabilidades familiares. En un giro que combina el humor característico de la franquicia con un toque de drama personal, Happy se ve obligado a volver a competir en el mundo del golf para poder costear la costosa escuela de ballet de su hija. Esto lo empuja de nuevo a un deporte que lo sacó de quicio en el pasado, prometiendo situaciones hilarantes y, probablemente, la misma mezcla de genialidad y descontrol que lo hizo famoso.

La secuela no solo trae de regreso a Adam Sandler en uno de sus papeles más queridos, sino que también contará con la vuelta de varios miembros del elenco original, como Julie Bowen como Virginia Venit y Christopher McDonald como su archirrival Shooter McGavin. Incluso Ben Stiller regresa como el inquietante ordenanza Hal L. La película promete una combinación de nostalgia y humor renovado, con guiños a escenas clásicas y nuevas situaciones cómicas.

Un aspecto emotivo de la producción es la adaptación del guion tras el fallecimiento de Carl Weathers (quien interpretó al mentor Chubbs en la primera película). Adam Sandler confirmó que el personaje de Chubbs iba a tener un rol importante en la secuela, pero que su espíritu estará presente a lo largo de la película.