lunes 11, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Incendio en tienda de Guatraché: Investigan si fue un robo y hay un demorado

Incendio tienda guatrache detenido 10agosto2025

Un hombre fue demorado, como posible autor material del robo y posterior incendio producido –durante la madrugada de este domingo- en una tienda de Guatraché. La policía se encuentra realizando allanamientos para intentar recuperar los elementos sustraídos.

Un vecino advirtió que salía humo del local comercial, y avisó a los propietarios, pero estos no pudieron extinguir las llamas. Cuando los bomberos voluntarios apagaron el foco ígneo, ya se habían producido importantes daños y pérdidas económicas, publicó el diario La Arena.

Fuentes de la Unidad Regional III de la Policía de La Pampa, confirmaron que demoraron a una persona que fue identificada a través de las cámaras de seguridad y actualmente se está tratando de recuperar elementos faltantes.

LOCAL COMERCIAL

Allegados a la investigación informaron que el local se abrió en febrero en el cruce de calles Rivadavia y Bolívar, y era un outlet de la tienda Astilla Boutique.

La propietaria habría encontrado una ventana rota o abierta en la parte posterior, y sospechó que alguien habría ingresado con fines de robo.

En el lugar trabajaron además de Bomberos Voluntarios y Policía de la localidad, los peritos de la Agencia de Investigación Científica (AIC) para recolectar pruebas.

La investigación está a cargo de la fiscalía de turno de General Acha. 

