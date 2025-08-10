lunes 11, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Internaron una niña de 2 años intoxicada con cocaína en General Pico

Ambulancia calle lapampa 30mayo2021

Una beba de 2 años de edad fue hospitalizada -el sábado a la tarde- en la ciudad de General Pico, tras haberse intoxicado de modo accidental con cocaína.

El hecho ocurrió cuando el personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) fue convocado a un domicilio de la calle 10 entre 19 y 17. Los profesionales fueron alertados sobre la descompensación de una niña de apenas dos años. Cuando llegaron a la escena, constataron que había ingerido cocaína de manera accidental, publicó el diario La Arena.

Al momento del episodio, la menor estaba con sus padres, de 20 y 21 años, y se presume que en un descuido de los adultos chupó un elemento que contenía cocaína.

El personal de salud trasladó a la menor al Hospital Gobernador Centeno donde recibió atención médica. En el lugar del hecho intervino personal policial de la Comisaría Primera y del área de Toxicomanía de la Unidad Regional II.

La investigación judicial la lleva adelante el fiscal Juan Ignacio Pellegrino, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia con asiento en esta ciudad.

Desde el centro sanitario informaron anoche que la menor se encontraba en buenas condiciones de salud, pero continúa “bajo control médico normal en el Servicio de Pediatría”. 

