Las ventas minoristas cayeron por tercer mes consecutivo, según CAME

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 2% interanual en julio, cayendo por tercer mes consecutivo, y volvieron a tener una merma mensual, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 0,5% en junio y el 2,9% en mayo, que había cortado con cinco meses de mediciones positivas, desde el 17,7% de diciembre, el 25,5% de enero, un 24% en febrero, un 10,5% en marzo y un 3,7% en abril.

A pesar de la sucesión de retrocesos en los últimos registros, en lo que va del 2025 las ventas acumulan un crecimiento interanual del 7,6%, “marcando una mejora respecto al mismo período del año pasado”, precisó el reporte.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron un nuevo descenso en el consumo del 5,7% en el séptimo mes del año frente a junio, acumulando cuatro meses consecutivos de caídas.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “durante julio, las ventas en los distintos rubros estuvieron condicionadas por factores económicos que limitaron el consumo, como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos”.

En este contexto, indicaron que “para sostener la actividad, los comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés y descuentos, mientras que en algunos casos se incorporaron servicios como entregas a domicilio o venta online” y precisaron que “las compras se concentraron en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto”.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 57,9% indicó que se mantuvo igual respecto al año anterior, mientras que un 30% (2,5% más que el mes anterior) afirmó que empeoró”.

En relación a la expectativa futura, reflejó que “el 49,2% de los comercios relevados sostuvo la creencia de que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor creció respecto al mes anterior, estableciéndose en el 10,1%”.

Del análisis por rubro surge que, de los siete sectores relevados, solo tres registraron variaciones interanuales positivas. “Perfumería” encabezó el crecimiento con un 1,8%, seguido por “Farmacia” (0,9%) y “Alimentos y bebidas” (0,4%).

En sentido contrario, cuatro rubros presentaron caídas. “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” mostró la mayor retracción con un 6,7%, seguido por “Textil e indumentaria” (-5,1%), “Calzado y marroquinería” (-2,5%) y “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (-1,9%).

El rendimiento de cada rubro

-Alimentos y bebidas: las ventas subieron un 0,4% en la comparación interanual, a precios constantes, y mantienen en el acumulado un aumento del 10,1% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una caída del 5,6%.

-Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 6,7% interanual en julio, pero suman un incremento del 8,5% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 3,1%.

-Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 2,5% interanual, pero acumulan un incremento durante el 2025 del 6,5%. En el intermensual se midió una baja del 4,5%.

–Farmacia: las ventas mejoraron un 0,9% interanual y llevan un alza del 10,1% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró una merma del 6,6%.

-Perfumería: las ventas subieron un 1,8% interanual, y suman un incremento del 12,0% en el primer semestre. En la comparación intermensual, hubo un descenso del 7,3%.

-Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una baja del 1,9% pero acumulan un crecimiento del 6,6% en el 2025. Por su parte, en el intermensual bajaron 2,0%.

-Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 5,1% interanual, a precios constantes, pero acumulan un crecimiento del 7,6%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 5,7%.