Liga Pampeana 2025: Ferro de Realicó ganó la Promoción en una emotiva definición

Ligapampeana ferrocarriloeste realico promocion 10agosto2025

Ferro Carril Oeste de Realicó perdió 1 a 0 con Cultural Argentino en el tiempo reglamentario, en el partido de vuelta de la Promoción de la Liga Pampeana de Fútbol. En la emocionante definición por penales, los realiquenses vencieron 6 a 5 a los piquenses, y se aseguraron un lugar en la Primera B para la temporada 2025.

El partido se disputó en el estadio Volcán de Barrio Pacífico de General Pico, donde los locales tenían que revertir el resultado adverso del partido “de ida” donde triunfaron los norteños por 2 a 1.

En los 90 minutos, Cultural Argentino logró el objetivo de forzar la definición por penales, dado que venció 1 a 0 con tanto de Jonathan Moreira.

PENALES

En la serie de los penales, el público disfrutó –y sufrió- con el cambiante desarrollo. Patearon ocho penales cada equipo, y hubo muy buenas ejecuciones, pero también desvíos y disparos atajados por los arqueros.

Para Cultural Argentino convirtieron Baigorria, Moreyra, Cañete, Allivellatore y Pastrián, mientras que Montero desvió su remate por encima del travesaño, y los disparos de Nieto y Benítez fueron contenidos por el arquero rival.

Por el lado de Ferro de Realicó, el arquero de Cultural Argentino le contuvo los dos primeros remates de Mauri y Antonelli, dándole una ventaja inicial al local. Sin embargo, González, Aguirre, Coronel, Cenizo, Miranda y el definitorio de Martínez no fallaron, y sellaron el 6 a 5 definitorio.

Con este resultado Ferro de Realicó, el penúltimo de la temporada en la Primera A, festejó la permanencia en la máxima categoría liguera, y Cultural Argentino deberá continuar otra temporada en la Primera B.

