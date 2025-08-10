Milei frenó la negociación para no pagar más de $ 400.000 millones que adeuda a La Pampa

La gestión de Javier Milei paralizó la negociación de la deuda que mantiene con La Pampa y las autoridades provinciales no lograron avanzar con el acuerdo para el pago de una suma que, según los últimos cálculos, ya supera los 400.000 millones de pesos. Solo hubo pasos prometedores en el traspaso del Procrear.

Desde Casa de Gobierno trazaron un panorama del escenario actual y los resultados obtenidos en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que en su momento lanzó el Gobierno nacional, publicó el diario La Arena. Esta iniciativa había sido recibida con entusiasmo por La Pampa, debido a que permitía un canal para sentarse a dialogar y resolver el pago de los compromisos incumplidos por la gestión libertaria. Por estos motivos, el Gobierno provincial rápidamente adhirió y comenzó a intercambiar con las autoridades nacionales la documentación que respaldaba el reclamo pampeano.

Sin embargo, a ocho meses de la firma entre el gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Economía, Luis Caputo, los avances han sido casi nulos.

«De la compensación de deudas quedó solamente lo del Procrear, que se está esperando que Nación tase el monto que invirtieron para poder proseguir las negociaciones», explicaron fuentes al tanto de las negociaciones. En relación al resto de los montos adeudados, confirmaron que «no hay nada, porque no hay nada para compensar. Nos deben pagar porque no tenemos deudas desde la Provincia para compensar con ellos». En ese sentido, indicaron que desde Nación «aducen que no tienen dinero». Por estos motivos, afirmaron que «no se ha avanzado».

La maniobra dilatoria ya se había advertido meses atrás, cuando se decidió postergar por 365 días el plazo del régimen para alcanzar acuerdos con las distintas jurisdicciones. Para ese momento, ya se había remitido toda la información y se estaba dialogando sobre las condiciones del pago, pero quedó todo paralizado.

La insistencia sobre este tema no es menor, si se tiene en cuenta que la deuda actual que tiene el Gobierno nacional con la provincia supera los 400 mil millones de pesos. Así lo reveló Ziliotto durante una entrevista reciente con Radio Noticias. «Representa el 25 % del presupuesto anual», graficó.

Sin respuesta.

En los últimos días, el Gobierno provincial intentó entablar otro canal de diálogo con la gestión de Milei a través de una vía formal. Fue cuando el gobernador intimó por nota al Ministerio de Economía ante lo que se consideró una apropiación indebida de los recursos.

«No hubo respuestas del Ministerio de Economía», aseguraron este sábado desde Casa de Gobierno. Inclusive, remarcaron que al área de Hacienda y Finanzas «no llegó nada».

El escrito fue presentado el pasado lunes y allí se planteó que el Gobierno nacional se quedó con «sumas de dinero, títulos públicos y otros activos financieros que corresponden a fideicomisos disueltos. Aunque no son de su propiedad, el Ministerio de Economía los transforma ilegalmente en recursos de libre disponibilidad del Tesoro Nacional».

Por estos motivos, Ziliotto pidió que se «anule inmediatamente dicha decisión, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que correspondan, por constituir un abuso de autoridad en clara contraposición al Código Civil y Comercial y excediendo las facultades de la Ley Bases».