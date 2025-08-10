Torneo Federal A: Costa Brava no pudo ganar en el Nuevo Pacaembú de General Pico

Costa Brava y Atenas de Río Cuarto empataron 1 a 1 en el estadio Nuevo Pacaembú e General Pico, por la cuarta fecha de la Fase Campeonato del Torneo Federal A. Los goles fueron convertidos por Joaquín Vivani para los locales, y el pampeano Antú Hernández –de penal- empató para los cordobeses.

Con este resultado, Costa quedó ubicado en la quinta posición de la Zona A con cinco puntos en tres presentaciones.

Olimpo de Bahía Blanca es el líder con 8 unidades, seguido por Ciudad de Bolívar, con 7, y Argentino de Monte Maíz y Atenas con 6 cada uno. Por abajo del elenco de los piquenses se encuentran Deportivo Rincón con 5 puntos, Cipolletti con 3 y Kimberley y Villa Mitre con una unidad cada uno.

La cuarta fecha comenzó el sábado, con la derrota Kimberley de Mar del Plata, en su estadio, por 2 a 1 ante Argentino de Monte Maíz, y la victoria 1 a 0 de Deportivo Rincón ante Cipolletti de Río Negro.

Este domingo, el clásico bahiense entre Villa Mitre y Olimpio terminó empatado 1 a 1.

La próxima fecha, que será la quinta, Costa Brava deberá viajar a Bahía Blanca para enfrentar al poderoso Olimpo. Por su parte, Cipolletti recibirá a Villa Mitre; Argentino de Monte Maíz hará lo propio con Deportivo Rincón y Atenas será local de Ciudad de Bolívar.