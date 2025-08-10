domingo 10, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Volcó alcoholizado en la ruta provincial 4 y lo hospitalizaron en General Pico

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Vuelco chevroletcorsa trenelense rutaprovincial4 alcoholizado 9agosto2025

Un trenelense de 40 años protagonizó un vuelco -el sábado a la mañana- en la ruta provincial 4, en cercanías de Caleufú. El conductor dio positivo el test de alcoholemia (1,03 g/l).

El siniestro se registró cerca de las 6.20 horas, sobre el kilómetro 116. El involucrado fue un Chevrolet Corsa que circulaba de oeste a este y tras el vuelco quedó sobre la banquina norte.

En el lugar trabajaron personal policial y de bomberos voluntarios de Caleufú. El conductor no presentaba lesiones visibles, pero igualmente fue trasladado en ambulancia por personal médico, primero al hospital local y posteriormente derivado al Hospital Gobernador Centeno de General Pico para realizarle estudios más exhaustivos. Horas después descartaron lesiones de gravedad, señaló Infopico.

Al hombre de Trenel se le labró un acta de infracción por la alcoholemia positiva y se le dio intervención al Juzgado de Faltas de General Pico.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Fiestadelagricultor2025 julio2025Refrigeradossantiago 5agostoExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Antar banner abril2025
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com