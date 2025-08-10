Volcó alcoholizado en la ruta provincial 4 y lo hospitalizaron en General Pico

Un trenelense de 40 años protagonizó un vuelco -el sábado a la mañana- en la ruta provincial 4, en cercanías de Caleufú. El conductor dio positivo el test de alcoholemia (1,03 g/l).

El siniestro se registró cerca de las 6.20 horas, sobre el kilómetro 116. El involucrado fue un Chevrolet Corsa que circulaba de oeste a este y tras el vuelco quedó sobre la banquina norte.

En el lugar trabajaron personal policial y de bomberos voluntarios de Caleufú. El conductor no presentaba lesiones visibles, pero igualmente fue trasladado en ambulancia por personal médico, primero al hospital local y posteriormente derivado al Hospital Gobernador Centeno de General Pico para realizarle estudios más exhaustivos. Horas después descartaron lesiones de gravedad, señaló Infopico.

Al hombre de Trenel se le labró un acta de infracción por la alcoholemia positiva y se le dio intervención al Juzgado de Faltas de General Pico.