Vuelco en la ruta provincial 7: Iban a General Pico y terminaron hospitalizados en Anguil

Vuelco fiatsiena rutaprovincial7 10agosto2025

Tres personas bonaerenses fueron hospitalizadas, aunque no sufrieron lesiones de consideración, tras volcar -este domingo a la madrugada- el automóvil en el que circulaban por la ruta provincial 7, en jurisdicción de Anguil.

Fuentes policiales dijeron que el siniestro vial ocurrió pocos minutos antes de las 2 horas, a la altura del kilómetro 160, al norte del cruce con la ruta nacional 5, publicó el diario La Arena.

En el Fiat Siena, iban el conductor de 44 años y dos mujeres -de 69 y 65 años-, todos domiciliados en Hurlingham, ciudad de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

El rodado circulaba de sur a norte, con destino a General Pico, cuando el conductor, por razones que se trataban de establecer, perdió el control y el auto se fue hacia la banquina este donde terminó volcando, quedando en posición invertida.

Al lugar arribaron policías, bomberos voluntarios y personal de salud pública de Anguil, y efectivos de la subcomisaría de Uriburu.

Los tres accidentados fueron trasladados al hospital local donde se los examinó y se constató que no presentaban lesiones de consideración, solo “una de las acompañantes sufrió escoriaciones en el rostro”, señalaron los voceros consultados. 

