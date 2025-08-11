Atletas castenses campeones del Regional de Fondo 2025 de APAV

En General Acha, se desarrolló la quinta fecha del XXVI Campeonato Regional de Fondo 2025, que homenajea a los atletas Gisela Flores (Santa Rosa) y Walter Tourn (Jacinto Arauz) y al atleta local Juan Carlos Lavand. Los castenses Esteban Robles -en la categoría de más de 80 años- y Oscar Rosa -en la categoría 65 – 69 años- se consagraron campeones.

La prueba se realizó en un circuito callejero que se extendió desde el Complejo “Manuel J. Campos” hasta el Monumento a Ceferino Namuncura pasando también por el Aeroclub, con pruebas de 5 Km y 10 Km, y también de 500, 800 y 1.200 metros, y 5 Km para Caminantes.

Los dirigentes de APAV entregaron plaquetas recordatorias, y las autoridades municipales entregaron recordatorios a los familiares de los atletas fallecidos recientemente Walter y Gustavo Ocampos, y también al atleta Juan Carlos Lavand.

Además, se realizó un reconocimiento a todos los atletas –damas y caballeros- de entre sesenta y ochenta años, por su persistencia sin ocupar podios en las clasificación general.

Entre los reconocidos estuvieron Teresita Castañeida, Norma Roldán, Griselda Ortiz, Maria Ribot, Mirta Leiva, Luis Abel Musa, Silvio Díaz, Esteban Robles, Víctor De Niro, Adalberto Neira, Oscar Rosa, Héctor Paredes, Alfredo Fernández, Julio Gauna, Walter Tourn, Raúl Garciarena, Juan Serraino, José Mario Massara y Héctor Coronel.

RESULTADOS

En los 5 Km, entre las Damas triunfó Naomi Dovano González, y completaron el podio Carina Solano y Guadalupe Cifuentes. Y entre los caballeros, la victoria fue para Darío Simón Cabrera y lo escoltaron Agustín Benedetti y Juan Pablo Bianco.

En los 10 Km, entre las damas la victoria fue para Fátima Lucero y detrás clasificaron Macarena Agüero y Verónica Daniela Flores. Y entre los caballeros los tres primeros puestos fueron para Maximiliano Muñoz, Nahuel Villalva y Diego Aguilar.

CASTENSES

Concluido el campeonato de APAV los castenses Oscar Rosa (categoría 65 a 69 años) y Esteban Robles (más de 80 años) se consagraron campeones de la competencia.

En General Acha, también compitieron Alfredo Fernández y Sergio Cid, y Darío Seisdedos no largó en esta prueba.