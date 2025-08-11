lunes 11, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Bochófilo castense ya se encuentra en China para competir en los Juegos Mundiales

Heckerlucas juegosmundiales china arribo 11agosto2025

“Tras un larguísimo viaje, la Selección Argentina llegó a Chengu (China), para ser parte de los Juegos Mundiales”, posteó la Confederación Argentina de Bochas en sus redes sociales. El castense Lucas Hecker y la entrerriana Milagros Pereyra competirán en las especialidades Tiro Progresivo y conjuntamente disputarán el Tiro Rápido Doble Mixto.

Los Juegos Mundiales Chengdu 2025 se desarrollarán hasta el domingo 17, en China. “Las expectativas son muy grandes y espero llegar a los 49 tiros en la pasada de cinco minutos, porque van a estar todas las potencias mundiales”, expresó Hecker en Radio DON 101.5 Mhz.

El bochófilo castense actualmente tiene el récord Panamericano en la especialidad Tiro Rápido (Zerbín). Desde los 15 años está participando en competencias internacionales, y si bien no los tiene contabilizados, estima que ya disputó diez mundiales de Zerbín. “Tengo 27 años y solamente no hicimos viajes durante la pandemia de Covid”, recordó.

El entrevistado vaticinó que esta será una competencia “muy dura” porque competirán delegaciones de los “mejores ocho países”, entre los cuales citó a Francia, Eslovenia, Croacia, Turquía y Australia entre “los candidatos”.

