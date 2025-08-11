Cazadores furtivos en Victorica: Secuestraron armas y un vehículo de General Pico

La Patrulla Rural continúa realizando operativos para regular la caza deportiva en La Pampa, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 1194. Durante la madrugada del sábado, se realizaron procedimientos en el Puesto Caminero Victorica.

Los efectivos fueron alertados sobre la presencia de un vehículo que supuestamente estaría practicando la caza ilegal sobre la ruta provincial 105.

Cuando el personal policial concurrió al sitio indicado telefónicamente, frente a los cotos de caza «El Oasis» y «Pohitahue», cosntató que una pick up -con tres ocupantes- circulaba a baja velocidad. Uno de los cazadores era oriundo de de Carro Quemado y los dos restantes de General Pico, y transitaban con armamento en condición de uso inmediato.

Uno de los cazadores reconoció que observó un animal silvestre dentro del predio, e intentó matarlo.

La policía les labró un acta de infracción a la Ley provincial 1194 y se procedió al secuestro de elementos de interés relacionado a la actividad cinegética y vehículo en cuestión, que quedaron a disposición de la Dirección General de Recursos Naturales de La Pampa.