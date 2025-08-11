Confirmado: Ceferino Almudevar candidato a diputado nacional del Frente “Defendamos La Pampa”

El subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudevar, será candidato a diputado nacional del frente “Defendamos La Pampa”, confirmaron fuentes consultadas por Radio DON. “La oficialización será en las próximas horas, pero está confirmada la candidatura de Ceferino Almudevar”, indicaron los interlocutores desde Casa de Gobierno.

La candidatura de Almudevar era “un secreto a voces” en las últimas horas, pero no existía oficialización de las principales autoridades del PJ pampeano. Ahora, quedó confirmado que integrará la lista del oficialismo pampeano.

“Cuando se hará el anuncio oficial de la nómina de candidatos…bueno, para eso hay tiempo hasta el domingo”, explicaron. Y graficaron: “mira si no habrá tiempo, que el radicalismo todavía tiene que hacer una interna para definir las candidaturas”.

“DEFENDAMOS LA PAMPA”

El Frente “Defendamos La Pampa” está encabezado por el PJ pampeano, y lo acompañarán el Partido Humanista, el Frente Renovador, Nuevo Encuentro y Pueblo Nuevo. Además, logró sumar a otros partidos como adherentes, debido a que no cuentan con personería para integrar formalmente el frente. Se trata de Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista y Desde el Pie.

BANCAS Y CRONOGRAMA

Las elecciones legislativas nacionales se realizarán el 26 de octubre, y en La Pampa se renovarán tres bancas, que actualmente ocupan Varinia Marín (PJ), Marcela Coli (UCR) y Martín Maquieyra (PRO) y vencen sus mandatos el 10 de diciembre. Las otras dos las ocupan el macrista -¿libertario?- Martín Ardohain y el peronista Ariel Rauschenberger, que tienen mandatos hasta diciembre de 2027.

El calendario electoral establece que el 17 de agosto se constituirán las juntas electorales nacionales y en esa misma fecha cerrará el plazo para la registración de candidatos para las elecciones generales, con la correspondiente oficialización de los postulantes por parte de los juzgados federales electorales.

A la vez, en esa fecha las agrupaciones ya deberán tener definidos siglas, monogramas, logotipos, escudos, símbolos, emblemas distintivos, denominación, número de identificación y las fotografías que se colocarán en la boleta única de papel.