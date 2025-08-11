El trailer de la temporada final de «Stranger Things»: fecha de estreno, trama y elenco

La esperada quinta y última temporada de «Stranger Things» está a punto de llegar, prometiendo un desenlace épico y lleno de drama para la popular serie de Netflix.

«La pelea aún no termina. Prepárate para el épico final de Stranger Things», publicó días atrás @NetflixLAT junto al cronograma completo del estreno de la temporada final.

La serie, creada por los hermanos Duffer y estrenada en 2016, se convirtió en un fenómeno global con millones de seguidores y una estética retro que homenajea el cine, la música y la cultura pop de los años 80.

Fechas de estrenos de la temporada final de “Stranger Things”

La temporada final se dividirá en tres partes, siguiendo un modelo similar a la cuarta temporada:

-Volumen 1: Se estrenará el 26 de noviembre de 2025.

-Volumen 2: Llegará el 25 de diciembre de 2025 (Navidad).

-Episodio Final: Se lanzará el 31 de diciembre de 2025, marcando el cierre definitivo de la serie.

La temporada constará de ocho episodios, y los creadores han insinuado que algunos de ellos serán más largos de lo habitual, casi como «películas», prometiendo una experiencia cinematográfica.

Trama de “Stranger Things”, temporada final

La historia se situará en el otoño de 1987, aproximadamente un año después de los eventos de la cuarta temporada. La sinopsis oficial revela que Hawkins está devastado por la apertura de múltiples «grietas» (Rifts), y el objetivo principal del grupo de héroes es «encontrar y matar a Vecna».

Sin embargo, Vecna ha desaparecido, y su paradero y planes son desconocidos, lo que complica la misión.

Para añadir más tensión, el gobierno ha puesto a Hawkins bajo cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, forzándola a esconderse nuevamente. A medida que se acerca el cuarto aniversario de la desaparición de Will Byers, una sensación de familiar y ominoso temor regresa.

La batalla final es inminente y los protagonistas se enfrentarán a una oscuridad «más poderosa y mortal» que cualquier cosa que hayan enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla, «necesitarán a todos, la fiesta completa, de pie juntos, por última vez». Los creadores han confirmado que Will Byers será un foco principal en esta temporada final, conectando la historia con los eventos de la primera temporada.

Elenco y nuevas incorporaciones para la última temporada de “Stranger Things”

El elenco principal regresará para el gran final, incluyendo a:

-Winona Ryder como Joyce Byers

-David Harbour como Jim Hopper

-Millie Bobby Brown como Once / Jane Hopper

-Finn Wolfhard como Mike Wheeler

-Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

-Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

-Noah Schnapp como Will Byers

-Sadie Sink como Max Mayfield (quien, según se ha confirmado, no murió sino que está en coma, perdió la visión y tiene varios huesos rotos).

-Natalia Dyer como Nancy Wheeler

-Charlie Heaton como Jonathan Byers

-Joe Keery como Steve Harrington

-Maya Hawke como Robin Buckley

-Brett Gelman como Murray Bauman

-Priah Ferguson como Erica Sinclair

-Jamie Campbell Bower como Henry Creel / Uno / Vecna

Además, se han confirmado nuevas incorporaciones al reparto, como Linda Hamilton (reconocida por “Terminator”), Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux, entre otros, aunque sus roles específicos aún no han sido detallados.