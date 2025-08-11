En Castex, la Cospec Ltda realizó una fuerte inversión para ampliar el stock de elementos ortopédicos

El Consejo de Administración de la Cospec Ltda realizó una importante inversión en el sector de enfermería, y desde el mes de Agosto cuenta con nuevos elementos ortopédicos para atender las necesidades de los asociados.

Desde la entidad detallaron que se adquirieron 2 sillas de ruedas, 3 andadores, 6 botas Walker y 2 inodoros portátiles, que se suman al stock disponible para facilitar los préstamos a quienes los requieran.

La encargada del Sector de Enfermería, Mariela Rodríguez, destacó que el “servicio de elementos ortopédicos es de gran relevancia para la comunidad porque está incluido entre los beneficios que se brindan a los asociados que padecen problemáticas de salud transitorias”.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO

Desde la cooperativa, se informó que los asociados interesados en acceder a esta prestación deben estar adheridos al servicio de enfermería, abonar un monto mínimo mensual y presentar una orden médica que certifique la necesidad de utilizar el elemento ortopédico.

Los elementos se entregan en calidad de préstamo, tanto al asociado como al grupo familiar conviviente, siempre que padezcan enfermedades circunstanciales y no sean pacientes crónicos. El período de préstamo es de 15 días corridos, con la posibilidad de renovar la prestación entregando un nuevo pedido médico.

Asimismo, se recordó que antes de retirar cualquier aparato de rehabilitación, el usuario debe firmar un convenio en el que se especifican las reglamentaciones para el uso y la devolución. Después de los 180 días de uso, se cobra un importe mínimo por la utilización del elemento.

La cooperativa hace un llamado a los asociados para que colaboren en el buen uso y devolución de los elementos, porque esto permite que el servicio solidario continúe beneficiando a más personas. Y también se solicita que los aparatos se devuelvan en buen estado, en el plazo estipulado y sin transferencias a otros pacientes.

Ante cualquier consulta dirigirse al Sector de Enfermería, ubicada en la calle Estanislao Zeballos Nº 1061 de Eduardo Castex.