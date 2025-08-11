«La Mona» Jiménez confirmó su vuelta a los escenarios y en los próximos días estará en TV

La Mona Giménez anunció que cantará en el Estadio Único de La Plata a fin de año y en los próximos días estará en Otro Día Perdido, el Late Nite Show de Mario Pergolini por El Trece.

Así se confirma la vuelta a los escenarios del legendario cuartetero cordobés, lo cual se había puesto en duda por los problemas de salud y judiciales que viene atravesando “La Mona” en los últimos meses.

Carlos “La Mona” Jiménez, a sus 74 años de edad, redujo al mínimo su aparición pública los últimos dos años, forzado por los escándalos, reclamos de paternidad, denuncias y problemas de salud.