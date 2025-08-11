lunes 11, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Racing de Castex subcampeón en el Torneo Abierto Sub 18 de Ataliva Roca

Racingclub voley sub18femenino 11agosto2025

Los equipos femeninos y masculinos de Racing Club de Eduardo Castex fueron subcampeones en el decimonoveno torneo Abierto Sub 18 de Vóley Ataliva Roca, que finalizó ayer en esta localidad, con la participación de 26 equipos.

El tradicional certamen, organizado por Ataliva Roca Vóley, comenzó el viernes y finalizó ayer a la tarde, en una jornada llena de emociones, con las hinchadas a pleno.

El certamen, que es coordinado por Leonardo Sánchez, fue nuevamente un éxito y superó las expectativas.

ALBAS SUBCAMPEONAS

Por la Copa de Oro, el femenino de Racing Club, que tuvo como técnico a Matías Riela, perdió en la final con Aseba A de San Luis 2 a 0.

Racing estuvo integrado por Isabela González, Gianela Dumbler, Gianela Servetti, Ana Bonivardo, Luisina Riela, Greta Morales y Martina Suzan.

Tercero por se ubicó Estudiantes de Pehuajó al vencer a Campos de General Acha 2 a 1, en otro de los partidos más vibrantes de la tarde.

Atlético Macachín, en tanto, se adjudicó la Copa de Plata al derrotar a Ataliva Roca Vóley 2 a 1. tercero fue Santa Rosa Vóley A; y la Copa de Bronce fue para Aseba de San Luis B.

ALBOS SEGUNDOS

Por la Copa de Oro, Racing Club de Eduardo Castex fue subcampeón en el masculino al perder en la final con Madrynense de Puerto Madryn 2 a 0. Tercero se ubicó Aseba A de San Luis.

El plantel de Racing, dirigido por Federico Hernández, lo conformaron Máximo Hodorosky, Delmiro Aguilar, Ramiro Robles, Albano Ameva, Leonel Campaso, Felipe Elero, Benjamín Barros, Ulises García, Ramiro Robles, Lautaro Pérez y Joaquín Leonhardt.

La Copa de Plata fue de Asociación Deportiva Centenario, Neuquén, al vencer en la final a Campos de General Acha. Tercero fue Sportivo Trelew.

Mientras que Aseba B de San Luis se quedó con la Copa de Bronce.

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

