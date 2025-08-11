lunes 11, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
UNLPam: Embajadora de Taiwán ofreció becas para estudiantes, docentes e investigadores

Unlpam facultad ingenieria visita embajadora taiwan 11agosto2025

La embajadora de Taiwán en Argentina, Florencia Miao-hung Hsie, visitó la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), donde fue recibida por la vicerrectora María Ema Martín; el decano Daniel Mandrile; y la vicedecana Carolina Salto.

La diplomática recorrió -días atrás- las instalaciones de la FI en General Pico, porque el objetivo de la visita fue constituir “un puente de cooperativación” entre las universidades de ambos países.

La embajadora presentó una serie de propuestas a la UNLPam, una de ellas referida a las becas que ofrece el gobierno de Taiwán para docentes e investigadores, que permiten realizar estancias de investigación de tres meses a un año en universidades taiwanesas.

También explicó que existen becas para estudiantes de grado y posgrado, y que en los últimos 15 años más de 100 jóvenes argentinos —incluidos varios pampeanos— fueron seleccionados para cursar estudios en Taiwán.

También destacó el prestigio de la UNLPam en el campo de la tecnología, y mencionó ejemplos de instituciones argentinas que ya han firmado convenios con universidades taiwanesas para la formación de talentos en el área.

Asimismo, presentó la labor del Instituto Taiwan Center, que organiza cursos de capacitación profesional para docentes en áreas específicas.

