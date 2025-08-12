Araucanía 2025: Se realizarían en La Pampa, tras la baja de Tierra del Fuego

El secretario de Deportes de Río Negro, Nahuel Astuti, confirmó que las provincias patagónicas acordaron trasladar la competencia y que se evalúa postergar la fecha para diciembre.

El secretario de Deportes de Río Negro, Nahuel Astuti, confirmó que los Juegos Binacionales de la Araucanía tendrán un cambio de sede, luego de que Tierra del Fuego se bajara de la organización por dificultades económicas provocadas por los recortes de los fondos coparticipables nacionales. La competencia, que reúne a delegaciones de la Patagonia argentina y de regiones del sur de Chile, se realizaría íntegramente en La Pampa, publicó Noticias Net de Río Negro.

“Estuvimos reunidos todos los secretarios de Deportes de la Patagonia para buscar una alternativa y llegamos a un consenso con la propuesta de La Pampa de ser sede del 100 por ciento de los juegos. Hubo mucha voluntad para poder salvarlos, por la historia que tienen, y nunca habíamos estado en una situación similar, con lo cual hay que redoblar esfuerzos”, explicó Astuti.

Según detalló, La Pampa asumirá los gastos principales, mientras que cada provincia se hará cargo de sus costos para reducir la carga sobre el organizador. “Ahora falta un pequeño empujón para que las delegaciones chilenas hagan los ajustes, pero nos transmitieron la voluntad de participar”, señaló.

Si bien la fecha original está en revisión, Astuti adelantó que es probable una postergación hasta diciembre. “Estamos trabajando sobre un calendario que no complique a los deportistas, y creemos que podría ser del 5 al 11 de diciembre”, indicó.

La confirmación final se espera para el próximo miércoles, una vez que se resuelvan las cuestiones administrativas y se definan los ajustes logísticos con las delegaciones chilenas.