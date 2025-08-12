martes 12, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Desbarataron banda de narcomenudeo en Catriló

Droga allanamiento catrilo 12agosto2025

El personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (Acoln), de la Policía de La Pampa, realizó un procedimiento que permitió desarticular una organización delictiva dedicada a la venta de drogas al menudeo en la localidad de Catriló.  

La investigación desarrollada en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, incluyó allanamientos simultáneos en tres viviendas, ordenados por la Justicia y coordinados por personal especializado de ACOLN, con el acompañamiento de la Comisaría Departamental Catriló. 

Como resultado final, se secuestraron 15 gramos de cocaína y 62 gramos de marihuana, fraccionados en envoltorios listos para su comercialización, además de más de dinero efectivo, balanzas de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, y otros elementos vinculados a la actividad ilícita. 

Durante el operativo fueron identificadas tres personas quienes fueron imputados en la causa y quedaron a disposición de la Justicia Federal, conforme a lo dispuesto por la autoridad interviniente. 

El procedimiento incluyó tareas de seguimiento y control en la vía pública, donde uno de los investigados fue interceptado en momentos en que realizaba maniobras compatibles con la venta de estupefacientes, lo que derivó en su aprehensión y en el hallazgo de droga y dinero en su poder.

