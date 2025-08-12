martes 12, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
El ministerio de Educación de La Pampa presentó su nuevo sitio web

Educacion sitioweb disenio 12agosto2025

El Ministerio de Educación de La Pampa presentó el nuevo sitio web, que cuenta con información clave, actualizada y accesible. Se puede acceder desde este enlace   

El nuevo portal está enfocado en las distintas políticas educativas pampeanas con una amplia guía de trámites, servicios, recursos, propuestas y ofertas para toda la comunidad educativa.

Desde la cartera educativa provincial enviaron una comunicación oficial a docentes y establecimientos escolares en la que se destaca que “hemos renovado el diseño y la organización para facilitar el acceso a la información más relevante y mejorar la experiencia de navegación. Es una nueva herramienta pensada especialmente para acompañar su trabajo cotidiano”. 

El sitio presenta un importante desarrollo de información en la sección “Docentes”, destinado tanto a quienes desean ingresar al sistema educativo, como a quienes ya lo transitan cotidianamente o están próximos a jubilarse. Este apartado incluye, además, trámites y recursos de interés para acompañar las prácticas pedagógicas.

En el botón “Designaciones”, se encuentran las ofertas laborales organizadas por nivel educativo, para que puedan consultar las vacantes disponibles de manera clara y actualizada. 

Entre otros espacios destacados, la nueva página web presenta información esencial para establecimientos educativos (transferencias, arquitectura escolar, gestión de bienes patrimoniales y de capital; alimentación escolar saludable; gestión del personal no docente), y un acceso detallado a datos e indicadores estadísticos.

