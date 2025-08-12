Elecciones 2025: Dos listas se presentaron en la «interna exprés» de la UCR

Mientras espera una definición de la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre la situación del Partido del Frente (Fregen), el radicalismo cerró anoche el plazo para la inscripción de listas de precandidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre. El comicio será el viernes 15, muy cerca del vencimiento de los plazos del cronograma electoral, donde se fijó que el domingo 17 se tendrán que presentar las nóminas de candidatos.

La Junta Electoral partidaria revisará las presentaciones de dos agrupaciones. Por un lado, la que tenía el consenso de las líneas mayoritarias, con Federico Guidugli a la cabeza, y la otra nómina está encabezada por Alexis Iturrioz (Lista Amarilla). La tercera lista que se había presentado anteriormente, liderada por Ramiro Passo, desistió de participar por decisión propia.

LOS NOMBRES

Iturrioz va acompañado en su lista por Marcela Ramos y Alexis Coria (titulares) y lleva como suplentes a Silvia Prieto, José Muñoz y Honoraria Villavicencio.

La otra lista, que encabeza el actual presidente del Comité Provincia, es la siguiente: Federico Guidugli (General Acha), Eugenia Forte (General Pico), Jorge Daniel Gette (Intendente Alvear), Carolina Sierra (Macachín), Oscar Hécker (Embajador Martini), Josefina Hernández (Santa Rosa). Los tres primeros van como precandidatos titulares y los tres últimos, como suplentes.

FRENTE ELECTORAL

El radicalismo espera la confirmación del frente electoral que presentó ante la Justicia Electoral local con el Partido del Frente. Esta última fuerza, liderada por Claudia Giorgis, fue objetada por las autoridades judiciales por no contar con la cantidad de afiliados activos que se necesitan, pero desde la agrupación apelaron la medida, que ahora debe resolver la Cámara Nacional Electoral.

Si el organismo habilita al Partido del Frente a participar como aliado de la UCR, reflotando el viejo “Frepam”, las dos listas que se presentaron ante la junta electoral radical serán bajadas para dar paso a la inscripción de la lista de la alianza, la cual sería encabezada por Guidugli. De lo contrario, la interna en la UCR para elegir a los candidatos se realizará el viernes próximo y el partido centenario participará solo, con la tradicional Lista 3.

CAMINO DIFICULTOSO

La participación del radicalismo en esta elección viene atravesando un camino tortuoso, pues el candidato al que todos los ponían las fichas, Martín Berhongaray, desistió de participar y una vez que él se bajó tampoco aceptó la actual diputada nacional Marcela Coli, quien afirmó que no iba a tolerar presiones para modificar su comportamiento respecto del gobierno nacional, del cual es fuertemente crítica, al punto de estar hoy en el bloque de Facundo Manes, Democracia para Siempre, y no en el de su propio partido.

A la imposibilidad de armar un frente con el PRO, que se alió a La Libertad Avanza, le siguió la dificultad formal que enfrenta el Partido del Frente, razón por la cual la UCR debió realizar una asamblea de urgencia el último sábado para iniciar un camino propio de selección de candidatos, a la espera de una definición de la justicia electoral respecto del único socio que le quedó.