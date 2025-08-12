martes 12, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Liga Municipal 2025: ABC de Castex triunfó y Rucanelo ganó el «clásico regional»

Ligamunicipal abc festejo 11agosto2025

La Liga Municipal compitió –el domingo- en Realicó (Zona A), Metileo (Zona B) y Eduardo Castex (Zona C), y los resultados les permiten continuar liderando a Van Praet en la Zona A, Agustoni en la Zona B y Rucanelo en la Zona C.

RUCANELO GANÓ EL CLÁSICO EN CASTEX

En el predio de la Asociación Barrio Calandri, Rucanelo le ganó el “clásico regional” a Conhello por 2 a 1, mientras que Arata perdió 2 a 0 con Costa Brava de Ingeniero Luiggi, y ABC de Eduardo Castex le ganó 2 a 0 a La Maruja.

POSICIONES: Rucanelo, 19; Costa Brava, 17; ABC, 16; Conhello, 15; Arata, 12; y La Maruja,  7.

PRÓXIMA FECHA (en La Maruja el domingo 24):  Costa Brava vs Arata; ABC vs Conhello y La Maruja vs  Rucanelo.

VAN PRAET LIDERA

En la Zona A, en la cancha de Recreativo Jrs de Realicó, Van Praet y Maisonnave empataron sin goles; Sarah y Quetrequén también empataron, pero en tres tantos por bando; y Recreativo Jrs. 0 y Realicó FC terminaron empatados sin anotaciones. Tuvo fecha libre Embajador Martini.

POSICIONES: Van Praet, 21; Recreativo Jrs, 16; Quetrequén, 15; Maisonnave, 12; Realicó FC, 11; Embajador Martini, 9; y Sarah, 5.

PRÓXIMA FECHA (en Sarah el domingo 17): Maisonnave vs Realicó FC; Quetrequén vs Van Praet; Sarah vs Embajador Martini, y tendrá fecha libre Recreativo Jrs.

AGUSTONI EN LA CIMA

La Zona compitió en Metileo, donde inicialmente Dorila perdió 3 a 2 con Ceballos; Speluzzi cayó 2 a 1 con Vértiz; y Metileo fue derrotado 1 a 0 por Agustoni 1.

POSICIONES: Agustoni, 25; Vértiz, 19; Metileo, 16; Ceballos, 14; Speluzzi, 10; Dorila,  4;

PRÓXIMA FECHA (en Ceballos el domingo 24): Vértiz vs Speluzzi; Agustoni vs Dorila y Ceballos vs Metileo

