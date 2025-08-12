martes 12, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Luto en el automovilismo: Murió un piloto en el autódromo de Río Cuarto

Segarraclaudio piloto fallecimiento 12agosto2025

El automovilismo argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Claudio Segarra, piloto cordobés murió debido a las graves heridas sufridas en un accidente durante las pruebas de la Monomarca Fiat, en el marco de una jornada del Turismo Pista San Luis.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, cuando Segarra iniciaba su primera vuelta de tiempos a bordo de un Fiat Palio. Según los primeros informes, perdió el control del vehículo al ingresar a la recta principal, realizó un trompo y colisionó violentamente contra el paredón ubicado en el sector de ingreso a la sala técnica del circuito.

El piloto recibió asistencia médica inmediata por parte del personal presente en el predio, que le practicó maniobras de reanimación antes de trasladarlo de urgencia a un centro de salud en Río Cuarto.

Segarraclaudio piloto fallecimiento 12agosto2025 1

Allí, Segarra permaneció internado en terapia intensiva, pero lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones. A raíz del trágico accidente, las autoridades decidieron suspender toda la actividad programada para ese día, mientras se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas

Por último, la organización Turismo Pista San Luis emitió un comunicado en el que definieron a Segarra como “un apasionado del automovilismo” y envió sus condolencias a familiares y amigos.

Deja tu comentario!

