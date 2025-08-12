martes 12, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Más de 200 policías cursan la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana en la UNLPam

Unlpam licenciatura seguridadpublica 12agosto2025 1

Con más de 200 integrantes de la Policía de La Pampa, comenzó la cursada del Ciclo de Complementación Curricular para obtener el título universitario de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana en la UNLPam.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Universidad Nacional de La Pampa firmaron el convenio para la implementación de esta oferta educativa este mismo año, ratificando el compromiso con la mejora de la formación policial y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional a los integrantes de la Policía de La Pampa.

Unlpam licenciatura seguridadpublica autoridades 12agosto2025

El trabajo colaborativo de autoridades y equipos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas; del Ministerio de Seguridad y Justicia a través de la Subsecretaría de Formación y de Jefatura de Policía se viene desarrollando desde hace varios meses para poder iniciar en esta segunda parte del año, tal lo anunciado por el Gobernador, Sergio Ziliotto, en la Apertura de Sesiones en marzo pasado. 

Asimismo, las autoridades señalaron que la puesta en marcha de la iniciativa es posible también a partir de la disposición y compromiso de Jefatura y Subjefatura de Policía, que junto a jefas y jefes de Unidades Regionales y áreas operativas trabajan en la coordinación de los servicios que se brindan para facilitar la presencialidad del personal policial en las cursadas. 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA POLICÍA

El ministro Horacio di Nápoli valoró el inicio de esta Licenciatura expresando que “se trata de un espacio fundamental para seguir profesionalizando a la Policía, con impacto directo en la calidad institucional y en los servicios que se brindan a la sociedad”.

Además, instó a los que inician este desafío a “no bajar los brazos, a realizar el esfuerzo de trabajar y estudiar, porque hace al desarrollo profesional, personal y familiar”. Y remarcó la importancia de continuar construyendo una seguridad democrática a partir de la formación, el respeto por los derechos humanos y el compromiso público.

