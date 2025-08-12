martes 12, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Resultados de los atletas de Castex que compitieron en el campeonato «Kilómetro y Pico»

Atletas castex correypico 12agosto2025

Atletas castenses lograron destacadas posiciones en la tercera fecha del campeonato “Kilómetro y Pico”, que se desarrolló –el domingo 11- con la participación de más de 400 competidores. El circuito recorrió el predio de Pico Rugby Club. Juan Soloppi y Serenela Domínguez se impusieron en la distancia de 5 kilómetros, y Mariano Cluster y Estela Álvarez ganaron en los 10K. A su vez, también realizaron pruebas de 3K participativa y kids -hasta 12 años-.

El castense Fabián Rigal terminó 3 en la clasificación general y primero en la categoría de 45 a 49 Años; Kevin Bongiovanni se ubicó segundo en la categoría de 30 a 34 años; Jorge Puebla terminó tercer en los 10 Km y Marlen Sosa concluyó cuarta en la clasificación general y 2 en su categorías, entre otros. Otro castense, que actualmente no reside en la localidad, José Giordano fue el vencedor en la categoría de 50 a 54 años.

LOS TOP TEN EN 5 KM

Masculino: 1) Juan Soloppi 19:42, 2) Maximiliano Fernández 19:52, 3) Fabián Rigal 20:05, 4) Matías López 20:19, 5) Kevin Echeverri 20:41, 6) Matías Mazeo 20:53, 7) Kevin Bongiovanni 21:18, 8) Walter Giménez 21:23, 9) Néstor Detitto 21:31, 10) Franco Genaro 21:37.

Rigalfabian podio correypico 12agosto2025

Femenino: 1) Serenela Domínguez 22:55, 2) Iris Villegas 23:41, 3) Nicole Oroná 24:34, 4) Noelia López 25:23, 5) Lorena Escobar 25:29, 6) Paula Ibarra 25:44, 7) Pamela Santibáñez 26:04, 8) Lucía Vassarotto 26:08, 9) Silvana Leizica 26:17, 10) Ana Aguilera 26:23.

LOS TOP TEN EN 10 KM

Masculino: 1) Mariano Cluster 38:20, 2) Lautaro Pacheco 41:37, 3) José Roldán 41:33, 4) José Picardi 42:22, 5) Daniel Acosta 42:22, 6) Maximiliano Fredes 42:49, 7) Gabriel Vaira 43:03, 8) Jorge Puebla 43:30, 9) Daniel Repetto 44:07, 10) Victor Fleitas 44:50.

Sosamarlen podio correypico 12agosto2025

Femenino: 1) Estela Alvarez 48:15, 2) Gabriela Pagliaso 48:59, 3) Florencia Caro 49:33, 4) Marlen Sosa 49:30, 5) Ana Domínguez 50:22, 6) Fernanda Toledo 51:18, 7) María Montes 51:56, 8) Rosana Prado 52:13, 9) Karen Ortiz 53:42, 10) Mariela Giovana 54:06.

CLASIFICACIÓN GENERAL

Atletas de Castex en el campeonato Km y Pico 2025 by radiodon

Planco
