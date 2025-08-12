martes 12, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Una camioneta lo cerró y volcó en la ruta nacional 35

Vuelco peugeot207 rutanacional35 toay 12agosto2025

Un conductor santarroseño protagonizó -este martes a la tarde- un vuelco en la ruta nacional 35, al sur de Santa Rosa. El involucrado le dijo a la policía que se despistó por una mala maniobra de una camioneta que lo sobrepasó. El automovilista fue hospitalizado para realizarle estudios, pero aparentemente no presentaba lesiones de consideración.

Fuentes de la comisaría departamental de Toay, que intervino por jurisdicción, dijeron que el siniestro vial ocurrió cerca de las 18.30 horas, a la altura del kilómetro 312, publicó el diario La Arena.

El vehículo involucrado fue un Peugeot 207 al mando de un muchacho de 29 años, domiciliado en Santa Rosa.

El auto circulaba de sur a norte y en un momento, según adujo el conductor, una pick up intentó sobrepasarlo en una zona de “prohibido adelantarse” y lo encerró, provocando una maniobra hacia la banquina este, donde terminó volcando.

El hombre fue asistido por una ambulancia del hospital toayense que lo trasladó para realizarle estudios de mayor complejidad.  

