APA financió la colocación de nuevo tanque de agua potable en Quehué

Con aportes de la Administración Provincial de Agua (APA), mediante el Programa PRoPAyS, se instaló en Quehué una torre tanque de 15.000 litros. La nueva infraestructura solucionará los inconvenientes que se presentaban, especialmente en el verano, brindando ahora una mejora significativa en la calidad de vida de los habitantes de la localidad situada en el Departamento Utracán.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati indicó que “este es un problema de mucho tiempo, con un tanque que cumplió su ciclo y fue reemplazado por un tanque nuevo de 15.000 litros de PRFV, con una estructura metálica de 12 metros y una nueva bomba para poder elevar el agua desde la cisterna hacia el tanque elevado”. “Es un equipamiento completo”, detalló.

FONDOS Y MANO DE OBRA

El funcionario provincial resaltó los beneficios que brindan los programas que lleva adelante la APA: “es importante destacar que son descentralizados, donde el gobierno provincial hace los aportes a los municipios y son ellos quienes articulan directamente la mano de obra, permitiendo dar trabajo en las localidades y eso es muy importante”, dijo.

“Hay que valorar en los tiempos tan difíciles que estamos atravesando, tener un acompañamiento del Gobierno provincial con un aporte y dar respuesta a una necesidad, como en esta obra puntual que es el tema de instalar este nuevo tanque”, concluyó.