domingo 31, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

«Caerás», el thriller «sensual» que aparece entre lo más visto de Netflix

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Caeras pelicula 28agosto2025

Estrenada el 21 de agosto de 2025, “Caerás” es una película alemana que combina elementos de thriller erótico, suspenso y drama romántico, y que rápidamente se convirtió en la producción más vista de la plataforma Netflix en el mundo entero. 

En pocos días alcanzó el Top 1 en más de 60 países y entró al top 10 en prácticamente todos los territorios donde está disponible Netflix. Su combinación de romance, erotismo y suspenso, junto con su ambientación en la idílica Mallorca, generan una atmósfera visual hipnótica que seduce al público. 

¿De qué trata «Caerás»?

-Lilli (interpretada por Svenja Jung) viaja a Mallorca para visitar a su hermana Valeria, quien está comprometida con un francés llamado Manu. Valeria planea invertir en un lujoso proyecto turístico que podría suponer citarse con algo relacionado con la antigua propiedad familiar.

-Lilli, ligada a esos recuerdos familiares, sospecha del prometido. Todo se vuelve más complejo cuando conoce a Tom (Theo Trebs), el carismático gerente de un club nocturno. Su relación explota en una intensa atracción que pronto se transforma en un juego volátil de pasión, traición y oscuros secretos.

-A medida que avanza la historia, emergen mentiras, manipulaciones y la lucha interna de Lilli entre proteger su herencia emocional o dejarse arrastrar por la pasión peligrosa que Tom representa.

Reparto de “Caerás”

-Svenja Jung como Lilli

-Theo Trebs como Tom

-Tijan Marei como Valeria

-Victor Meutelet como Manu

-Thomas Kretschmann como Nick, un promotor inmobiliario implicado en los manejos detrás de escena.

-También actúan Antje Traue (Bea), Lucía Barrado (Girasol).

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 25agostoElyerua remate1Sancorseguros agosto2025Cospecltda banner abril2025 400x300Fiestadelagricultor2025 julio2025Antar banner abril2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com