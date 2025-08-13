«Caerás», el thriller «sensual» que aparece entre lo más visto de Netflix

Estrenada el 21 de agosto de 2025, “Caerás” es una película alemana que combina elementos de thriller erótico, suspenso y drama romántico, y que rápidamente se convirtió en la producción más vista de la plataforma Netflix en el mundo entero.
En pocos días alcanzó el Top 1 en más de 60 países y entró al top 10 en prácticamente todos los territorios donde está disponible Netflix. Su combinación de romance, erotismo y suspenso, junto con su ambientación en la idílica Mallorca, generan una atmósfera visual hipnótica que seduce al público.
¿De qué trata «Caerás»?
-Lilli (interpretada por Svenja Jung) viaja a Mallorca para visitar a su hermana Valeria, quien está comprometida con un francés llamado Manu. Valeria planea invertir en un lujoso proyecto turístico que podría suponer citarse con algo relacionado con la antigua propiedad familiar.
-Lilli, ligada a esos recuerdos familiares, sospecha del prometido. Todo se vuelve más complejo cuando conoce a Tom (Theo Trebs), el carismático gerente de un club nocturno. Su relación explota en una intensa atracción que pronto se transforma en un juego volátil de pasión, traición y oscuros secretos.
-A medida que avanza la historia, emergen mentiras, manipulaciones y la lucha interna de Lilli entre proteger su herencia emocional o dejarse arrastrar por la pasión peligrosa que Tom representa.
Reparto de “Caerás”
-Svenja Jung como Lilli
-Theo Trebs como Tom
-Tijan Marei como Valeria
-Victor Meutelet como Manu
-Thomas Kretschmann como Nick, un promotor inmobiliario implicado en los manejos detrás de escena.
-También actúan Antje Traue (Bea), Lucía Barrado (Girasol).