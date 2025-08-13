Caso Julieta Prandi: 19 años de prisión para el ex marido por abuso sexual agravado y violencia de género

Además, se supo que se ordenó la inmediata detención del imputado Claudio Contardi, por lo que se retiro rápidamente del Tribunal. Julieta Prandi estuvo en la sala contigua, tras arribar con su abogado Fernando Burlando y su actual pareja Emanuel Ortega.

Luego del veredicto de la causa, Julieta Prandi se descompensó y un médico entró a la sala del Tribunal donde se encontraba la conductora para poder asistirla.

El abogado de Julieta Prandi, Fernando Burlando, habló con la prensa tras la sentencia de 19 años de prisión contra Claudio Contardi y sostuvo que se trató de una «condena adecuada a la situación avalada por el Tribunal».

Ante las cámaras, el defensor subrayó que por el momento no van a apelar debido a que van a esperar a los fundamentos para así «evaluar los pasos a seguir».

«Nosotros solicitamos una pena de 50 años por la reiteración de los abusos», explicó Burlando respecto a la solicitud en los alegatos de cierre.

A su vez, el abogado señaló que se trata de «un caso bisagra» para todas las víctimas de abuso y violencia, además de que este fallo «es un antes y después».

Se espera saber si se ingresará la información del empresario al Registro Nacional de Datos Genéticos al haber sido condenado por abuso sexual.

“Hoy vuelvo a vivir”

La actriz Julieta Prandi manifestó que hoy vuelve “a vivir” tras el veredicto del juicio en contra de Claudio Contardi, su ex marido quien estaba acusado de ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental.

“Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó y les agradezco de todo corazón, es un antes y un después”, explicó Prandi.

Además, agregó: “Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, ya que hay demasiados casos en este país a la espera de una resolución”.

Tras varias preguntas sobre su familia, la conductora resaltó: “Mis hijos están cayendo de la gravedad de los hechos”.

Luego de expresar su alivio tras la condena de su exmarido, en el marco de la causa por abuso sexual y violencia que ella denunció años atrás: “Hoy la Justicia procedió a detenerlo”.

Prandi sostuvo que el proceso judicial fue “un gran desgaste emocional” y cuestionó las trabas que atravesó para llegar a esta instancia: “No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia”.

La mediática celebró que la pena solicitada sea de 19 años de prisión y consideró que “está bien” y le deseó que “viva el infierno que yo viví”.

«No es No, incluso estando casada»

En un momento clave de su testimonio, Prandi remarcó que la violencia sexual dentro del matrimonio también debe ser reconocida y castigada: “No es no, incluso estando casada”.

También, relató el profundo desgaste que significó el proceso judicial: “Hoy la Justicia procedió a detenerlo”, dijo con alivio, aunque reconoció que “todavía está en shock”.

“Mis papás están muy felices. Estaban mi psicóloga y mis amigos acompañándome. Mi trabajo nunca lo descuidé, pero esto fue un gran desgaste emocional, tuve que soportar un pedido de nulidad cuando estaba nerviosa y ansiosa por declarar”, contó.

Prandi afirmó que la detención de Contardi es un cierre necesario en su vida: “Necesitaba darle un cierre a esto y escucharlo con todos mis sentidos. Contardi es un ser que merece todo mi desprecio, hay Justicia y pese a todas las dudas que tenía, la encontré”.

En lo personal, destacó el rol clave de su pareja, el músico Emanuel Ortega: “Emanuel es mi sostén junto con mis hijos, es mi compañero de vida. Hoy cumplimos cinco años y este es un premio para los dos, fue muy difícil acompañarme en estos años. Me vio padecer mil instancias y sufrir muchísimo”.

La modelo remarcó que la seguridad sigue siendo prioritaria: “El botón antipánico lo tengo, y a mi custodio también”.

Sobre la relación de Contardi con sus hijos, mencionó: “Mis hijos no quieren verlo y está comprobado por el servicio de la Niñez y por psicólogos. Si ellos quisieran verlo, jamás me negaría”.

Finalmente, Prandi dejó un mensaje a la sociedad: “La víctima no puede pedir ayuda, hay que sacarla de ahí”. Y cerró: “Hoy quiero irme a mi casa a abrazar a mis hijos y a mi marido”.