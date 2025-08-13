El acto central por el 175º aniversario de la muerte de San Martín será en Uriburu

La ceremonia se realizará el domingo 17 en la plaza principal de Uriburu y en caso de mal tiempo el acto se realizará en las instalaciones del Club Deportivo Uriburu.

El gobierno provincial, la Municipalidad de Uriburu y el Ejército Argentino convocaron a vecinas y vecinos a participar del Acto Central Conmemorativo del 175º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.

La ceremonia se desarrollará en la plaza principal de Uriburu y la recepción de autoridades está prevista para las 14.30 horas en el edificio municipal.