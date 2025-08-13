miércoles 13, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
El acto central por el 175º aniversario de la muerte de San Martín será en Uriburu

La ceremonia se realizará el domingo 17 en la plaza principal de Uriburu y en caso de mal tiempo el acto se realizará en las instalaciones del Club Deportivo Uriburu.

El gobierno provincial, la Municipalidad de Uriburu y el Ejército Argentino convocaron a vecinas y vecinos a participar del Acto Central Conmemorativo del 175º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.

La ceremonia se desarrollará en la plaza principal de Uriburu y la recepción de autoridades está prevista para las 14.30 horas en el edificio municipal.

