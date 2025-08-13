jueves 14, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
El bochófilo castense Hecker debutó en los Juegos Mundiales de China 2025

El bochófilo castense Lucas Hecker pegó 43 bochazos en la pasada de 5 minutos, y terminó a dos puntos del representante de Italia. Los Juegos Mundiales Chengdu 2025 se desarrollarán hasta el domingo 17, en China.

Hecker en la primera pasada de Tiro Progresivo quedó tercero, detrás de Francia (47) e Italia (45), y delante de los competidores de Eslovenia, China, Australia y Turquía.

Durante la madrugada de este jueves, el castense Lucas Hecker y la entrerriana Milagros Pereyra competirán, en la especialidad Tiro Rápido Doble Mixto.

“Las canchas están en buenas condiciones”, pero “el calor y la humedad están altísimo” y al mediodía “superaron los 40 grados”, expresó –previo al debut- el entrenador de la Selección Argentina, José Gaspari.

Los bochófilos argentinos compiten con Croacia, China, Eslovenia, Australia, Francia, Turquía e Italia, que actualmente son consideradas las potencias mundiales..

Deja tu comentario!

