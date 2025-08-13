El PJ recuperó la histórica sede de la UB de Villa Parque en Santa Rosa

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nº 5 de la Primera Circunscripción Judicial de La Pampa falló en favor del reclamo partidario para recuperar la sede histórica de la Unidad Básica de Villa Parque, informó el Partido Justicialista Distrito La Pampa (PJ La Pampa).

La justicia hizo lugar al pedido del peronismo santarroseño para anular la operación de compra venta del inmueble, llevada a cabo entre un ex presidente de la Unidad Básica y el propietario del inmueble, donde el primero escrituró a su nombre, en vez de hacerlo por el Partido Justicialista.

De esta manera se logró dar un paso fundamental para la que la Unidad Básica del peronismo de Villa Parque recupere su tradicional sede, ubicada en la esquina de las calles General Acha y Miguel Cané.

“PROFUNDO AGRADECIMIENTO”

La Comisión Directiva de la Unidad Básica de Villa Parque “Evita”, en nombre de su presidente Gustavo Vera, expresa su más profundo agradecimiento a todas y todos quienes acompañaron con compromiso, convicción y paciencia este largo proceso de recuperación de nuestra sede histórica.

“Gracias al fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nº 5 de la Primera Circunscripción Judicial de La Pampa, se ha hecho justicia. La operación irregular que había despojado al Partido Justicialista de este espacio emblemático fue anulada, y hoy podemos decir con orgullo que recuperamos el edificio de nuestra sede”, expresaron.

“Este logro –continuaron- no hubiera sido posible sin el acompañamiento de nuestros compañeros y compañeras del Partido Justicialista, de los militantes que nunca bajaron los brazos, de los vecinos que nos alentaron en cada paso y de los profesionales que aportaron su saber jurídico para defender lo que es de todos”.

“La Unidad Básica “Evita” no es solo un inmueble. Es memoria, es militancia, es comunidad. Es el lugar donde se gestan sueños colectivos y se construye justicia social. Recuperarla es recuperar parte de nuestra identidad”, concluyeron.