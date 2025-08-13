Elecciones 2025: La Justicia habilitó el frente Cambia La Pampa con Guidugli y Forte

La Justicia Federal habilitó “Cambia La Pampa” el frente electoral entre la Unión Cívica Radical y el Partido del Frente, que llevará a Federico Guidugli y María Eugenia Forte como candidatos.

Con la definición afirmativa de la Cámara Nacional Electoral (CNE) respecto al Partido del Frente, el radicalismo evita la interna entre el propio Guidugli que tenía el consenso de las líneas mayoritarias y Alexis Iturrioz (Lista Amarilla), que si bien tenía observaciones en su lista, tenía tiempo para subsanarlas.

La lista que encabeza el actual presidente del Comité Provincia, es la siguiente: Federico Guidugli (General Acha), Eugenia Forte (General Pico), Jorge Daniel Gette (Intendente Alvear), Carolina Sierra (Macachín), Oscar Hécker (Embajador Martini), Josefina Hernández (Santa Rosa). Los tres primeros van como candidatos titulares y los tres últimos, como suplentes.

Objetado.

La Justicia Electoral local finalmente habilitó la conformación con el Partido del Frente, liderado por Claudia Giorgis, que había sido objetado por las autoridades judiciales locales por no contar con la cantidad de afiliados activos que se necesitan. Desde la agrupación apelaron la medida, que resultó aprobada por la Cámara Nacional Electoral.

El Frente Cambia La Pampa reflota de alguna manera el viejo “Frepam”, y da por tierra la interna en la UCR para elegir a los candidatos prevista para este viernes.

La participación del radicalismo en esta elección viene atravesando un camino tortuoso, pues el candidato al que todos los ponían las fichas, Martín Berhongaray, desistió de participar y una vez que él se bajó tampoco aceptó la actual diputada nacional Marcela Coli, quien afirmó que no iba a tolerar presiones para modificar su comportamiento respecto del gobierno nacional, del cual es fuertemente crítica, al punto de estar hoy en el bloque de Facundo Manes, Democracia para Siempre, y no en el de su propio partido.

A la imposibilidad de armar un frente con el PRO, que se alió a La Libertad Avanza, le siguió la dificultad formal que enfrentaba el Partido del Frente, razón por la cual la UCR debió realizar una asamblea de urgencia el último sábado para iniciar un camino propio de selección de candidatos, a la espera de una definición de la justicia electoral respecto del único socio que le quedó, que finalmente fue autorizado a participar.