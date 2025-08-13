En el Hospital Garrahan separaron a dos gemelas siamesas que estaban unidas por el abdomen

Dos gemelas siamesas que nacieron en abril pasado en la ciudad santafesina de Rosario fueron separadas por un equipo de especialistas en el Hospital Garrahan. Estaban unidas por el abdomen, mientras que además compartían el hígado y parte del esternón.

Las pequeñas fueron intervenidas quirúrgicamente en una compleja cirugía que se hizo en los primeros días de agosto y requirió de tres meses de preparación. Se trata de un caso poco frecuente, aunque la institución pública está acostumbrada a tratar con un alto índice de efectividad.

La intervención médica fue comandada por el doctor Victor Ayarzábal y participaron de la misma instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, técnicos de rayos, técnicos de anestesia, técnicos de hemoterapia, la gente de tecnología médica, anestesiólogos, cirujanos y también el doctor Santiago Aleman, que es jefe de cirugía plástica reconstructiva del hospital.

Según se informó, los padres de las pequeñas conocían su condición desde los primeros meses del embarazo y se prepararon para afrontar las dificultades que tendrían que atravesar antes y después del parto.

En este caso, las gemelas unidas, según el término que usan los médicos para estos casos, nacieron con un peso de 1800 gr cada una en el Hospital Argerich y fueron trasladadas al Garrahan para su intervención.

Ante esta situación, el jefe del quirófano, Mariano Boglione, afirmó que el equipo médico ensayó y planificó cada movimiento para asegurar el éxito del procedimiento, a la vez que señaló que, si bien se trata de una cirugía riesgosa, «la probabilidad de supervivencia era alta».

En tanto, señaló que cada niña contaba con su propio hígado funcional, lo que fue clave para la separación y, aunque las bebas nacieron «unidas por el hígado y una partecita del esternón», los especialistas pudieron seccionar cada uno de los órganos para que ambas tuvieran el suyo funcionando como corresponde.

Finalmente, tras la exitosa intervención, las niñas permanecen en la unidad de terapia intensiva neonatal para su monitoreo, donde ya fueron retiradas de la asistencia respiratoria mecánica y se recuperan favorablemente. Una vez que superen esta etapa y puedan alimentarse por sí solas, serán dadas de alta para regresar a su hogar en Rosario con su familia.