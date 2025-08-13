En La Pampa, últimas jornadas para presentar solicitudes de quema de bosque

La Dirección General de Defensa Civil informó que este miércoles 20, será el último día para recibir solicitudes de quema prescripta de bosque en la temporada 2025. Esta fecha límite permitirá que las autoridades puedan recorrer y autorizar los pedidos ya presentados antes de que finalice la temporada de dichas quemas, prevista para el domingo 31.

El período autorizado para la quema de bosque/monte se extiende hasta el 31 de agosto, mientras que la quema de pastizales se permitirá hasta el 15 de septiembre.

Hasta el momento no se han anunciado extensiones de estos plazos. Asimismo, las solicitudes para la quema de bosque en la temporada 2026 serán recibidas y procesadas según lo estipulado.

La autorización para la quema prescripta está sujeta a condiciones específicas, incluyendo la presentación formal de la solicitud, la existencia de picadas cortafuegos perimetrales, y que haya transcurrido al menos cuatro años desde la última quema o incendio en el mismo terreno. Además, la operación deberá realizarse bajo condiciones meteorológicas estrictas y con el equipo adecuado.

Cualquier incumplimiento de las fechas y condiciones establecidas será sujeto a sanciones legales.