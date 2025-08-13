miércoles 13, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Google lanza nueva función para que elijas qué medios ver primero en las noticias: ¿Cómo sumar Radio DON?

Google fuentespreferidas 12agosto2025

Google anunció el lanzamiento de una nueva función en su buscador que permitirá a los usuarios personalizar su experiencia de noticias para ver más contenido de sus sitios y medios favoritos en la sección de «Noticias Destacadas» (Top Stories).

Según supo Noticias Argentinas, la nueva herramienta, llamada «Fuentes Preferidas» (Preferred Sources), ya comenzó a implementarse y estará disponible para todos los usuarios en los próximos días.

«Cada persona tiene sus propias preferencias sobre dónde y cómo informarse», explicó Duncan Osborn, Gerente de Producto de Google Search, al presentar la nueva función, que busca darle al usuario un mayor control sobre la información que consume.

Paso a paso: cómo elegir tus fuentes preferidas

Activar y gestionar esta nueva herramienta es muy simple:

-Buscar un tema de actualidad: Realizá una búsqueda en Google sobre una noticia del momento.

-Ir a «Noticias Destacadas«: En la sección de noticias, hacé clic en el ícono de tres puntos que aparece a la derecha del título «Noticias Destacadas».

Google fuentespreferidas 12agosto2025 1

Seleccionar tus fuentes: Se abrirá un menú donde podrás buscar y seleccionar todos los medios que quieras marcar como tus preferidos.

Google fuentespreferidas 12agosto2025 2

Actualizar: Una vez que guardes tu selección, verás que en los resultados comenzarán a aparecer con mayor frecuencia los artículos de los sitios que elegiste.

Google fuentespreferidas 12agosto2025 3

Cómo agregar a Radio DON

Para que las noticias de la Radio DON aparezcan con mayor frecuencia en tus resultados, simplemente seguí los pasos anteriores y, en el buscador de fuentes, escribí «Radio DON» y seleccionalo.

Google aclaró que, si bien se dará prioridad a las fuentes elegidas, se seguirá mostrando contenido de otros sitios para garantizar una pluralidad de voces. La selección se puede modificar en cualquier momento.

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

