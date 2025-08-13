Vaca Narvaja presenta su libro sobre las relaciones Argentina-China en la UNLPam

La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y el Centro de Estudios Pampeanos (CEPam) anunciaron la presentación del libro «Atento al Camino. Crónicas en China», escrito por el politólogo y diplomático Sabino Vaca Narvaja, ex embajador en China. La presentación se realizará el martes 19, a las 19 horas, en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de UNLPam (Cnel. Gil 353, Santa Rosa).

La obra, prologada por las ex presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, ofrece un análisis profundo de las relaciones entre Argentina y China, combinando experiencias personales del autor con reflexiones sobre política internacional. Durante la presentación, Vaca Narvaja estará acompañado por el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, y el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli.

EX EMBAJADOR

Gustavo Sabino Vaca Narvaja, nacido en Córdoba el 8 de abril de 1975, es licenciado en Ciencia Política y Gobierno (UNLa), con formación de posgrado en Defensa Nacional (UNDEF). Se ha desempeñado como embajador argentino en China entre 2020 y 2023, tras haber sido designado Representante Especial para la Promoción del Comercio y las Inversiones en ese país.

Actualmente dirige la Maestría en Políticas de Vinculación con China (UNPAZ) y coordina el Programa de Cooperación y Vinculación Sino Argentino (ProSA, UNLa). Su labor académica incluye la docencia universitaria (UNPAZ, UNLa) y la participación en múltiples investigaciones especializadas en relaciones internacionales.

Ha sido reconocido como profesor visitante por la Universidad de Defensa Nacional del Ejército Popular de Liberación de China, y como investigador principal por el Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Su producción intelectual abarca una amplia variedad de publicaciones académicas y artículos de divulgación sobre China y su relación con Argentina.