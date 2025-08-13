miércoles 13, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
UNLPam: Anunciaron subasta para vender un vehículo usado

Unlpam edificio aerea 18setiembre2020

La Secretaría Económico-Administrativa, a través de la Dirección de Contrataciones informó que el 3 de septiembre, se realizará la subasta pública N° 01/25 con actuaciones en el expediente N° 633/2025 R, para vender un vehículo usado de la UNLPam.

El retiro del pliego se podrá realizar sin costo, hasta el jueves 28 a las 9 horas, mediante solicitud a la dirección electrónica [email protected].  Y las consultas se podrán realizar al mail [email protected], hasta el jueves 28 de agosto a la hora 12 horas.

La presentación de ofertas se deberá efectuar en sobre cerrado indicando en el exterior del sobre que corresponde a la Subasta Pública N° 1/2025.

Lugar de Entrega: Mesa de Entradas – Coronel Gil 353 – 3° piso – Santa Rosa – La Pampa. La fecha límite para presentar ofertas operará el miércoles 3 de septiembre a la hora 11.00.

Acto de Apertura

Se llevará a cabo el día miércoles 3 de septiembre a las 11 horas.

Para poder unirse a la reunión de Zoom estará disponible este enlace y los datos de accesos son:                       

-ID de reunión: 816 8621 0230 

-Código de acceso: 2cXfha

