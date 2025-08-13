UNLPam: Anunciaron subasta para vender un vehículo usado

La Secretaría Económico-Administrativa, a través de la Dirección de Contrataciones informó que el 3 de septiembre, se realizará la subasta pública N° 01/25 con actuaciones en el expediente N° 633/2025 R, para vender un vehículo usado de la UNLPam.
El retiro del pliego se podrá realizar sin costo, hasta el jueves 28 a las 9 horas, mediante solicitud a la dirección electrónica [email protected]. Y las consultas se podrán realizar al mail [email protected], hasta el jueves 28 de agosto a la hora 12 horas.
La presentación de ofertas se deberá efectuar en sobre cerrado indicando en el exterior del sobre que corresponde a la Subasta Pública N° 1/2025.
Lugar de Entrega: Mesa de Entradas – Coronel Gil 353 – 3° piso – Santa Rosa – La Pampa. La fecha límite para presentar ofertas operará el miércoles 3 de septiembre a la hora 11.00.
Acto de Apertura
Se llevará a cabo el día miércoles 3 de septiembre a las 11 horas.
Para poder unirse a la reunión de Zoom estará disponible este enlace y los datos de accesos son:
-ID de reunión: 816 8621 0230
-Código de acceso: 2cXfha