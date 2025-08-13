YPF disparó el gasto en publicidad hasta los 50 millones de dólares y agrava su posición en el juicio de Nueva York

La cuenta regresiva está en marcha. La Cámara de Apelaciones de Nueva York se apresta a resolver si mantiene suspendida la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a entregar acciones de YPF al fondo buitre Buford que consiguió un fallo a su favor por USD 16 mil millones.

Sebastián Soler, ex viceprocurador, lo explicó con crudeza: «La Cámara va a determinar si sigue suspendiendo la orden de Preska de entregar acciones de YPF. Sería razonable que lo hiciera, teniendo en cuenta que también ha aceptado analizar, en un trámite separado que insumirá meses, si las normas de inmunidad soberana de EEUU prohíben dictar una orden semejante, de la que no hay antecedentes en la jurisprudencia estadounidense y ha motivado dos presentaciones del Department of Justice de EEUU respaldando la postura argentina».

Sin embargo, Soler advirtió que «tampoco puede descartarse que la Cámara resuelva devolver el expediente a Preska con la instrucción de dictar una medida menos extraordinaria».

Mientras tanto, en paralelo, las negociaciones siguen. Tal como reveló LPO, el operador Gerry Mato ha estado entrando y saliendo del Ministerio de Economía, en lo que muchos interpretan como un puente entre el gobierno y los demandantes.

Al mismo tiempo, YPF acaba de presentar un balance que dejó a los inversores con más dudas que certezas. El resultado neto del segundo trimestre fue de apenas 58 millones de dólares, un derrumbe del 89% frente al mismo período de 2024. La ganancia también se achicó un 10% contra el trimestre anterior y un 7% interanual.

El gasto en publicidad de YPF no tiene precedentes. Al asumir el gobierno, Javier Milei prometió eliminar la pauta oficial, pero lo que hizo fue utilizar principalmente a YPF para seguir pautando a los medios y periodistas amigos.

«Tener acciones de una compañía que se descapitaliza es un dolor de cabeza. Más allá de la rentabilidad financiera, nos preocupa el destino de la compañía de la cual depende el desarrollo hidrocarburífero», dijo a LPO uno de los asistentes a la presentación.

La inversión, que se suponía la locomotora de Vaca Muerta, también muestra señales de fatiga: cayó 5% respecto al primer trimestre y 3% frente al año pasado. Incluso en el segmento estrella de los no convencionales, la perforación perdió ritmo. Menos entusiasmo productivo y más esfuerzo en evacuar lo ya extraído.

La deuda, por su parte, no se quedó quieta: subió 18% en un año y ya roza los USD 8.833 millones. En solo tres meses creció en casi 500 millones. Resultado: el apalancamiento ya equivale a dos veces el EBITDA.

El flujo de caja libre sigue en rojo, con un negativo de 365 millones. Y ahí, los números son elocuentes: en el primer semestre de 2025, YPF gastó 49 millones de dólares en publicidad oficial, un 40% más en dólares que en el mismo período del año pasado, tal como detectó el investigador Agustín Espada.

El reparto de la pauta lo controla directamente Santiago Caputo, que da el visto bueno en cada caso.

La decisión de pautar por YPF, le ofrece además a Milei la ventaja de no tener que transparentar la asignación de esos recursos, porque supuestamente es «una empresa privada». Sólo que sus autoridades las nombra el gobierno, como es el caso del vicepresidente Guillermo Garat, socio de Santiago Caputo y a cargo de repartir la pauta.

El problama es que la disparar el gasto de publicidad en plena campaña electoral y cuando el resto de los números de la compañía están en rojo, YPF deja expuesto ante los demandantes que se trata de un alter ego del Estado, lo que favorece la estrategia de los abogados de Buford.