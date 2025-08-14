Armados robaron $ 12 millones en Puelches, se quedaron sin combustible y los detuvieron en El Durazno

Tres hombres oriundos de Rosario fueron detenidos acusados de cometer un robo a mano armada contra un camionero en la zona de Puelches. Tenían entre sus ropas y mochilas 12 millones de pesos. Intentaban fugarse, pero se quedaron sin combustible entre Jagüel del Monte y El Durazno.

El hecho ocurrió en la tarde de ayer, cuando un camionero denunció haber sido asaltado por tres individuos —uno de ellos armado— que se desplazaban en un Fiat Cronos de color oscuro.

El personal del Puesto Caminero El Durazno fue alertado -pasadas las 22 horas- sobre un vehículo con similares características, estacionado sobre la banquina de la Ruta 14, entre el Puesto Policial y Jagüel del Monte. Un patrullero corroboró la presencia del Fiat, que se encontraba sin ocupantes a unos 10 kilómetros hacia el oeste. Los efectivos aguardaron refuerzos para prevenir incidentes, sumándose móviles de Victorica, Loventué, Carro Quemado, Seguridad Rural y del propio Puesto Policial de El Durazno.

La fiscal del Ministerio Público Fiscal de la III Circunscripción de General Acha, Virginia Antón sostuvo que personal de la Policía actuó de inmediato. “Al detectar movimientos cerca del rodado, los uniformados intervinieron de inmediato, aprehendiendo a tres hombres que salían de un campo. Durante la requisa superficial, no se hallaron armas de fuego, pero los sospechosos tenían entre sus ropas dinero en efectivo y dos mochilas con aproximadamente 10 millones de pesos”.

Cabe destacar que la fiscal Virginia Antón se presentó en el lugar, donde se secuestraron otros dos millones de pesos. En total, el operativo arrojó la incautación de más de 12 millones de pesos.

Los tres imputados fueron notificados de su detención y serán indagados en el transcurso de este jueves.

Intervinieron en el procedimiento el Coordinador de Zona Oeste, comisario Mayor Marcelo Bustos Paulino, el jefe de la Comisaría Departamental Victorica, Comisario Edgardo Díaz Correa, el comisario Roberto Rundau, jefe de UR IV junto a personal de diversas dependencias policiales.