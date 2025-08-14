jueves 14, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Choque frontal en la ruta nacional 35: Dos muertos y un herido en la zona de «El Guanaco»

Choque rutanacional35 elguanaco fallecido heridas 14agosto2025

Fuentes consultadas confirmaron que en el choque frontal que se produjo en la ruta nacional 35, al sur de Winifreda, dejó como saldo una personal fallecida y dos personas heridas que fueron trasladadas al Hospital René Favaloro de Santa Rosa. Uno de los lesionados falleció en el centro asistencial santarroseño, confirmaron fuentes policiales.

El choque se produjo entre los kilómetros 360 y 361. En la Peugeot Partner circulaba una mujer en sentido norte – sur, y por causas que se tratan de establecer, chocó frontalmente contra una Chevrolet S 10 que iba en sentido contrario. En la pick up iban dos hombres. 

Como consecuencia del choque, la mujer perdió la vida en el momento. Uno de los hombres, a bordo de la Chevrolet, quedó atrapado en el vehículo por lo que fue rescatado por los bomberos y agentes policiales de Winifreda. 

Los dos hombres fueron trasladados al hospital René Favaloro de Santa Rosa. El hombre rescatado murió minutos después en el centro asistencial santarroseño, publicó el diario La Arena.

Grave choque en la ruta nacional 35: Corte total de tránsito en la zona de “El Guanaco”
Deja tu comentario!

