Destino Pampa, la nueva plataforma para consultar horarios y combinaciones de transporte de pasajeros

Con esta herramienta, las y los ciudadanos podrán chequear fácilmente toda la información necesaria para utilizar el transporte interurbano de La Pampa.

El Ministerio de Conectividad y Modernización puso en funcionamiento Destino Pampa (destinopampa.lapampa.gob.ar), un nuevo sistema digital para acceder de manera rápida y sencilla a la información sobre transportes habilitados dentro de la provincia.

La herramienta, desarrollada por la Dirección General de Servicios Informáticos en conjunto con la Dirección de Transporte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, permite consultar horarios, recorridos y combinaciones disponibles, facilitando la planificación de viajes para residentes y visitantes.

Esta iniciativa forma parte del Plan Estratégico de Modernización e Innovación de la Administración Pública, que impulsa la inclusión digital, la conectividad y la mejora en la prestación de servicios provinciales.

El director general de Servicios Informáticos, Gabriel Gualpas, destacó a la Agencia Provincial de Noticias que “Destino Pampa es un desarrollo íntegramente realizado por el equipo técnico del Ministerio, pensado para que la ciudadanía cuente con información actualizada y de fácil acceso en un solo lugar. Es un paso más hacia una provincia conectada y con servicios digitales de calidad, en este caso, que permitan a las y los pampeanos realizar consultas desde cualquier lugar a la hora de planificar sus viajes”.



De esta manera, La Pampa avanza en la incorporación de soluciones tecnológicas que simplifican trámites y acercan información útil a la ciudadanía.