El bochófilo castense Hecker clasificó a las semifinales de los Juegos Mundiales de China 2025

Lucas Hecker, clasificò a semifinales en la especialidad Tiro Progresivo en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, donde -este viernes- enfrentarà al fránces Frederic Marsens, que alcanzó el mejor registro en la fase clasificatoria. El bòchofilo castense marcò 38 bochazados en la segunda pasada de 5 minutos y en la anterior había alcanzado 43 impactos, y quedó entre los cuatro mejores de la competencia que se extiende hasta el domingo 17.

Los clasificados a semifinales fueron los bochòfilos de Francia, Italia, Eslovenia y el castense Lucas Hecker.

En las dos pasadas del jueves -NdR: hay 11 horas de diferencia con Argentina- Lucas Hecker totalizò 81 bochazos, y quedó detrás de Francia (91), Eslovenia (85) e Italia (84), y delante de China (79), Turquía (73), Australia (72) y Croacia (43).

“Las canchas están en buenas condiciones”, pero “el calor y la humedad están altísimo” y al mediodía “superaron los 40 grados”, expresó –previo al debut- el entrenador de la Selección Argentina, José Gaspari.

DOBLE MIXTO

Ademàs, durante la madrugada de este jueves en Argentina, también compitió en Tiro Ràpido Doble Mixto con la entrerriana Milagros Pereyra, donde marcaron 38 y 34 bochazos en las dos pasadas, y concluyeron en el sexto puesto.

La entrerriana ahora competirà, este viernes, en Tiro Progresivo Femenino, donde tendrá que realizar dos pasadas para intentar quedar entre las cuatro mejores, para clasificar a semifinales.



Los bochófilos argentinos compiten con Croacia, China, Eslovenia, Australia, Francia, Turquía e Italia, que actualmente son consideradas las potencias mundiales.