En 2026 se dictarán nuevas tecnicaturas en Eduardo Castex, Ingeniero Luiggi y Victorica

En el ciclo lectivo 2026 se comenzarán a dictar la tecnicatura en Acompañante Terapéutico en el ITES de Eduardo Castex, la tecnicatura en Software en la Extensión Áulica de Ingeniero Luiggi y la tecnicatura en Energías Renovables en el ITES de Victorica, confirmaron autoridades de la cartera educativa durante el desarrollo de la segunda Expo Carreras 2025 en esta localidad.

“El Ministerio de Educación hace una inversión muy importante para brindar alternativas educativas de calidad en las localidades pampeanas”, destacó el director del ITES de Eduardo Castex, Fabián Gutiérrez.

Gutiérrez indicó que la tecnicatura en Acompañante Terapéutico “completará” la oferta educativa que actualmente ofrece la institución castense, que ya además se continuarán dictando las tecnicaturas en Administración que está relacionada “con las ciencias blandas” y la tecnicatura de Software que corresponde “a las ciencias duras”.

El entrevistado resaltó que ésta es “una tecnicatura nueva” que “es única en el país porque se dicta solamente en La Pampa”, y este ciclo lectivo ya comenzó el dictado en Santa Rosa y General Pico.

La nueva propuesta educativa de Nivel Superior tendrá una duración de tres años, y se dictará en el Colegio Juan Humberto Morán. En los próximos días se habilitará una preinscripción de interesados que será “muy sencilla” porque “tendrán que completar un formulario online”.

“Cuando tengamos la certeza que habrá inscriptos para el dictado, comenzaremos con los detalles relacionados estrictamente con la carrera”, detalló Gutiérrez.

Salida laboral.

El entrevistado hizo hincapié que la tecnicatura de Acompañante Terapéutico “tiene una salida laboral muy importante porque hay mucha gente que está trabajando en esta actividad y esta posibilidad les dará un marco de referencia y una formalidad en su titulación”.

Incluso recordó que años atrás, ya se realizó un sondeo donde detectaron que existían personas interesadas. “Ese sondeo se hizo porque detectamos una necesidad que abría la posibilidad para dictar una capacitación, y efectivamente en el trabajo de campo detectamos entre 80 y 90 personas interesadas en esta tecnicatura. Hicimos un proyecto por la detección de la demanda y lo elevamos a las autoridades de Educación, y ahora tendremos esta posibilidad”, expresó.

Además aseguró que desde la institución educativa se hace un seguimiento de la inserción laboral de los estudiantes. “Esto lo seguimos atentamente porque es un detalle muy importante. Históricamente tuvimos una inserción laboral que oscila entre el 70 y el 80 por ciento, entre quienes realmente quieren insertarse laboralmente, porque nosotros brindamos las herramientas y después tienen que tener intenciones reales de insertarse en el mundo laboral”, dijo.

En Luiggi.

El ITES de Eduardo Castex cuenta con una Extensión Áulica en Ingeniero Luiggi y Santa Isabel. En Luiggi se dicta la tecnicatura en Administración de empresas con orientación en microemprendimientos y esta será la última cohorte, y en el ciclo lectivo 2026 se dictará la tecnicatura en Software.

“En Ingeniero Luiggi este año se termina la tecnicatura en Administración de empresas con orientación en micro emprendimientos, y el ciclo lectivo 2026 se dictará la tecnicatura de Software para Ingeniero Luiggi y la zona”, confirmó Gutiérrez.