jueves 14, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Fentanilo contaminado: Salud de La Pampa suspendió las compras, en 2017 y 2022, con firmas involucradas

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Fentanilo ampollas 14agosto2025

Ante versiones difundidas en medios porteños, el Ministerio de Salud de La Pampa aclaró que puso fin a su relación comercial con la Droguería Alfarma en el año 2022 y desde el año 2017 no concretó compras a la Droguería Nueva Era.

El Ministerio de Salud de La Pampa comunicó que desde el año 2022 tiene suspendida toda relación comercial con la Droguería Alfarma, y que desde el año 2017 no se registraron procesos de compra con la Droguería Nueva Era. 

Desde la cartera sanitaria pampeana emitieron una comunicación oficial, después que algunos medios porteños difundieran información errónea en el marco de la investigación por las muertes provocadas por el fentanilo contaminado.

La suspensión de vínculos con la Droguería Alfarma fue dispuesta tras detectarse oportunamente irregularidades en los procesos de control realizados por los organismos pampeanos. Esto provocó la interrupción inmediata de la relación comercial, hasta tanto se resolvieran las inconsistencias observadas.

En el marco de las acciones correctivas, se aplicaron sanciones económicas conforme a la normativa vigente.

Asimismo, ratificó que desde el año 2017 no existen registros de compras ni vínculos comerciales entre el Ministerio de Salud de La Pampa y la droguería Nueva Era. 

“El Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa actúa en estricto cumplimiento de la legislación vigente, tanto en el orden provincial como nacional”, concluye la comunicación oficial.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 10agostoSancorseguros agosto2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Fiestadelagricultor2025 julio2025Antar banner abril2025
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com