jueves 14, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Grave choque en la ruta nacional 35: Corte total de tránsito en la zona de “El Guanaco”

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía de La Pampa, emitieron un «comunicado urgente» porque en el kilómetro 365 de la ruta nacional 35, se produjo un grave siniestro vial. El tránsito se encuentra interrumpido en la zona de «El Guanaco».

Según el parte oficial emitido a las 11:15 horas, el bloqueo es completo en ambas manos de la ruta nacional 35.

En el lugar ya se encuentran trabajando los equipos de emergencia, por lo que se solicita a los conductores que se aproximen a la zona circular con extrema precaución y, en lo posible, buscar vías alternativas para evitar demoras y facilitar las tareas del personal.

Las autoridades informaron que se ampliará la información a medida que se conozcan más detalles sobre el siniestro y el estado del tránsito en la arteria nacional. Se recomienda mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

