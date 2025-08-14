IPAV: Los 30 adjudicatarios de viviendas en Anguil y Guatraché

Desde la Lotería de San Luis, con transmisión en vivo por la TV Pública Pampeana, se realizó el sorteo para determinar los adjudicatarios de 30 viviendas en las localidades de Anguil y Guatraché.

En los estudios centrales de la emisora, la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda -IPAV-, Erica Riboyra, destacó que el gobernador Sergio Ziliotto «nos impulsa a seguir profundizando nuestra política de vivienda, a pesar del desfinanciamiento nacional, porque la necesidad aumenta al ritmo que el desmanejo de la economía del país asfixia, con fuerza, a nuestras comunidades”.

En total, resultaron beneficiadas por el sorteo diez familias de Anguil y 18 de Guatraché, a las que se suman dos viviendas accesibles en esta última localidad.

La presidenta del IPAV afirmó que la construcción y entrega de viviendas en la Provincia «no se detiene”, y recordó que el martes el gobernador Sergio Ziliotto anunció en General Acha que se construirán 40 nuevas viviendas. “También en ese caso estaremos sumando transparencia para garantizar el proceso de adjudicación a través del sistema de sorteos públicos. Es algo que creo que llegó para quedarse”, indicó.

“LA PAMPA HISTÓRICAMENTE TUVO EQUILIBRIO FISCAL”

Ryboira remarcó las diferencias con Nación, y la importancia del compromiso solidario de los adjudicatarios: “Nosotros, si hay algo que tenemos claro, es la importancia del equilibrio fiscal, porque históricamente nuestra provincia se manejó de esa manera. Ahora que a nuestra provincia se la castigue porque nuestro gobierno es ideológicamente opuesto, y por eso se apropien de los recursos que son de las pampeanas y pampeanos, ya es harina de otro costal”.

“Vienen apretando a la gente humilde y trabajadora, a los jubilados, a las universidades, a la salud. Se primariza la economía y todo eso repercute en la cotidiana. Familias que no llegan a fin de mes, gente que se va a vivir con los familiares, y la situación social se agrava. El resultado es un superávit fiscal Nacional con fórceps y déficit social que vulnera derechos. Por eso es imperioso defender La Pampa”, enfatizó.

“Por eso hacemos hincapié –continuó- en nuestra política habitacional, y apelamos a la solidaridad y responsabilidad de quienes ya son beneficiarios, en el pago de la cuota mensual. Nosotros nos basamos fuertemente en nuestro sistema solidario, donde el recupero se reutiliza para construir más casas en todo el territorio, beneficiando a más familias pampeanas”.

“Veníamos con un ritmo de construcción que bajó abruptamente, porque Nación nos debe fondos para viviendas, además de las que dejó abandonadas en nuestra provincia. El daño al tejido social requiere de un esfuerzo que el gobierno de La Pampa está intentando subsanar, pero el robo de nuestros recursos debe parar: el interior también está lleno de argentinas y argentinos”, concluyó.



ADJUDICATARIOS DE ANGUIL

Moran Fernando Blas

Videla Erika Noemi

Matus Maria Eugenia

Videla Yoana Lorena

Baini Mirian Antonia

Christmann Sabrina

Duhart Nadia Natali

Mella Rocio Elizabet

Albornoz Walter Maximiliano

Ardohain Yamila



ADJUDICATARIOS DE GUATRACHÉ

Long Safenreider Vanesa Graciela

Braun Romina Vanesa

Guiliani Mosmann Viviana Beatriz

Heit Noelia Vanesa

Baez Jennifer Ayelen

Recobich Jaqueline Estefania

Arevalo Antonella Mariel

Tobio Tisiana Ayalén

Peger Veronica Antonela

Scheffer Andrea Soledad

Human Maria Eugenia

Hirsch Andrea Belen

Braun Griselda Mabel

Cardenas Macarena Beatriz

Kette Silvana Edit

Gonzalez Evelin Johana

Benito Gracia Soledad

Puhl Luz Clara



Vivienda accesibles

Coria Otero, Yamai Mailen

Scheffer, Alberto Gabriel