IPAV: Los 30 adjudicatarios de viviendas en Anguil y Guatraché

Desde la Lotería de San Luis, con transmisión en vivo por la TV Pública Pampeana, se realizó el sorteo para determinar los adjudicatarios de 30 viviendas en las localidades de Anguil y Guatraché.
En los estudios centrales de la emisora, la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda -IPAV-, Erica Riboyra, destacó que el gobernador Sergio Ziliotto «nos impulsa a seguir profundizando nuestra política de vivienda, a pesar del desfinanciamiento nacional, porque la necesidad aumenta al ritmo que el desmanejo de la economía del país asfixia, con fuerza, a nuestras comunidades”.
En total, resultaron beneficiadas por el sorteo diez familias de Anguil y 18 de Guatraché, a las que se suman dos viviendas accesibles en esta última localidad.
La presidenta del IPAV afirmó que la construcción y entrega de viviendas en la Provincia «no se detiene”, y recordó que el martes el gobernador Sergio Ziliotto anunció en General Acha que se construirán 40 nuevas viviendas. “También en ese caso estaremos sumando transparencia para garantizar el proceso de adjudicación a través del sistema de sorteos públicos. Es algo que creo que llegó para quedarse”, indicó.
“LA PAMPA HISTÓRICAMENTE TUVO EQUILIBRIO FISCAL”
Ryboira remarcó las diferencias con Nación, y la importancia del compromiso solidario de los adjudicatarios: “Nosotros, si hay algo que tenemos claro, es la importancia del equilibrio fiscal, porque históricamente nuestra provincia se manejó de esa manera. Ahora que a nuestra provincia se la castigue porque nuestro gobierno es ideológicamente opuesto, y por eso se apropien de los recursos que son de las pampeanas y pampeanos, ya es harina de otro costal”.
“Vienen apretando a la gente humilde y trabajadora, a los jubilados, a las universidades, a la salud. Se primariza la economía y todo eso repercute en la cotidiana. Familias que no llegan a fin de mes, gente que se va a vivir con los familiares, y la situación social se agrava. El resultado es un superávit fiscal Nacional con fórceps y déficit social que vulnera derechos. Por eso es imperioso defender La Pampa”, enfatizó.
“Por eso hacemos hincapié –continuó- en nuestra política habitacional, y apelamos a la solidaridad y responsabilidad de quienes ya son beneficiarios, en el pago de la cuota mensual. Nosotros nos basamos fuertemente en nuestro sistema solidario, donde el recupero se reutiliza para construir más casas en todo el territorio, beneficiando a más familias pampeanas”.
“Veníamos con un ritmo de construcción que bajó abruptamente, porque Nación nos debe fondos para viviendas, además de las que dejó abandonadas en nuestra provincia. El daño al tejido social requiere de un esfuerzo que el gobierno de La Pampa está intentando subsanar, pero el robo de nuestros recursos debe parar: el interior también está lleno de argentinas y argentinos”, concluyó.
ADJUDICATARIOS DE ANGUIL
Moran Fernando Blas
Videla Erika Noemi
Matus Maria Eugenia
Videla Yoana Lorena
Baini Mirian Antonia
Christmann Sabrina
Duhart Nadia Natali
Mella Rocio Elizabet
Albornoz Walter Maximiliano
Ardohain Yamila
ADJUDICATARIOS DE GUATRACHÉ
Long Safenreider Vanesa Graciela
Braun Romina Vanesa
Guiliani Mosmann Viviana Beatriz
Heit Noelia Vanesa
Baez Jennifer Ayelen
Recobich Jaqueline Estefania
Arevalo Antonella Mariel
Tobio Tisiana Ayalén
Peger Veronica Antonela
Scheffer Andrea Soledad
Human Maria Eugenia
Hirsch Andrea Belen
Braun Griselda Mabel
Cardenas Macarena Beatriz
Kette Silvana Edit
Gonzalez Evelin Johana
Benito Gracia Soledad
Puhl Luz Clara
Vivienda accesibles
Coria Otero, Yamai Mailen
Scheffer, Alberto Gabriel